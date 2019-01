Así respondió Paola Farías a quienes la atacan por sus relaciones con participantes de los realitys

View this post on Instagram

Desde el primer día que te vi y te escuché cantar en ett me dejaste cautivada con tu voz y presencia impecable.fuite mi amor platónico! .Pero Dios es perfecto nos unió de nuevo en el camino y soy tan feliz . Espero estar juntos siempre amor mío @fernandolaraoficial #actress #singer #fernandolara2019