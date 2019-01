Niña gastó sus ahorros en su fiesta de cumpleaños y nadie asistió porque había sido abusada sexualmente

Quizás sea la noticia más triste que leerás hoy. Una niña de 11 años vivió un duro episodio que se ha viralizado en Internet y redes sociales. La pequeña organizó su fiesta de cumpleaños, empleando todos los ahorros que había podido guardar. Pero nadie tomó la decisión de asistir porque días antes se conoció que había sido violada.

El lamentable capítulo ocurrió en Villa Ballester, Argentina. More se quedó esperando a todas sus "amiguitas" y ninguna llegó, detalló el portal TN.

La madre de la niña, Julieta Colina, dio la cara públicamente ante lo sucedido y explicó que su hija fue abusada sexualmente por su expareja. Según las declaraciones, este fue el motivo de la contundente inasistencia. "Estoy destruida. More es la misma nena de siempre, el abuso que sufrió no la cambió en nada. Eso no la convierte en una mala nena", expresó.

Una de las madres de las invitadas reconoció no haberle dado permiso a su hija "por todas las cosas que han pasado" con More.

Pero no todos son malas noticias y tristes historias. Gracias a que el caso causó revuelo en redes sociales, los vecinos de More organizaron una "merienda popular". Muchas personas asistieron y acompañaron a la pequeña en un momento inolvidable.

