LISTA: Meghan Markle es la royal que más factura en ropa, solo en octubre gastó 130 mil euros

Ya es conocido el vicioso hecho de que Meghan Markle tenga exorbitantes gastos en la ropa que viste. Es cierto que ser miembro de la realeza convirtió a la Duquesa de Sussex en una referencia de moda en el mundo, pero un estudio ha revelado que lidera el top de gastos económicos en las casas reales de Europa.

Hasta cinco veces más que otras reinas y princesas, de acuerdo con la investigación hecha por UFO No More. Por otro lado, Letizia no destaca en la lista y se ubica en el puesto 11 (de 14) en las royals analizadas.

Y es que la factura del vestuario y complementos de Meghan Markle en 2018 rozó el medio millón de euros. Exactamente 452.816 euros precisó el sitio especializado. Hablando de 1.661 prendas que estrenaron las reinas y princesas europeas en los últimos 12 meses, la esposa del Príncipe Harry las supera a todas.

Sus estilismos, firmados por Dior, Givenchy, Oscar de la Renta o Carolina Herrera se tasan en 333.500 euros más que los estrenados por la princesa Mary de Dinamarca, la segunda en el ránking. Y no hemos contado su vestido de novia.

La reina Letizia, mencionada anteriormente, tiene un gasto estimado de 40.100 euros. En 2018 estrenó unos 100 modelos.

La princesa Mary de Dinamarca está por detrás de Meghan Markle con 98.851 euros. Continúan la lista Sophie de Wessex (81.714 euros); Kate Middleton (75.898 euros); Mette-Marit de Noruega (58.094 euros); Charlene de Mónaco (57.977 euros); Máxima de Holanda (53.689 euros); Beatriz de York (53.164 euros); Marie de Dinamarca (48.489 euros) y Victoria de Suecia (41.507 euros).

Cerrando la clasificación están Eugenia de York (35.388 euros); Sofía de Suecia (29.381 euros) y Magdalena de Suecia (25.331 euros).

Y es que ni siquiera el embarazo que afronta la Duquesa de Sussex le ha servido para reducir sus facturas. Estos gastos además son sufragados por el príncipe de Gales. Solo en octubre del año pasado, Meghan empleó 131.000 euros, reveló el Daily Mail.

