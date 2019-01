Horóscopo 5 de enero de 2019

Horóscopo 5 de enero para cada signo

Tienes que ser paciente y prudente con una persona de la que recibirás un comentario que no te gustará. A veces tus amigos o familiares no tienen filtro y dicen cosas que te sacan de tu centro, aprende a hacer caso omiso de ello y tomar sólo lo que te haga crecer.

Tauro

Hoy es un día en el que tu temperamento podría jugar en tu contra, necesitas ser paciente y recordar que la gente da lo que tiene en su corazón y que si recibes negativas o malos comentarios es porque a algunas personas les molesta lo que has logrado.

Géminis

Estás pasando por momentos de cambio en los que la percepción que tenías de ciertas cosas se transformará y te hará crecer, es momento de poner un alto a las situaciones que están acabando con tu energía.

Por fortuna tu área económica se verá beneficiada, es momento de que te liberes un poco y te consientas. A veces está bien restringirte y no darte ciertos gustos, pero tu trabajo te ha costado tener todo lo que posees.

Leo

Eres uno de los signos a los que les gusta que le hablen con la verdad, odias las situaciones en las que la gente te miente y trata de usarte para lograr sus objetivos. hoy te enfrentarás a una situación que te sacará de tu zona de confort.

Nueva Mujer ¡Energía sexual, pasión y misterio! Esto es lo que le deparará a 5 signos del zodiaco 2019 El próximo 2019 los astros favorecerán a varios signos del zodiaco, ya que tendrán la fortuna de triunfar en el amor

Virgo

No debes juzgar a la gente por como te gustaría que reaccionaran, es momento de que aceptes que no todos están dispuestos a dar lo mismo que tú y no por eso viven equivocados. Da sin miedo ni medida y aprovecha tu buena racha.

Libra

Sueles ser una persona muy considerada con los sentimientos de las personas, las injusticias te hacen sentir mal y eso a veces es un arma de doble filo pues la gente suele sacar ventaja de las situaciones en las que tu único objetivo es ayudar.

Escorpio

Aunque al año apenas comienza, estás muy emocionada por un nuevo proyecto en el que has puesto toda tu energía, es momento de que pienses más en ti y desarrolles todos esos planes que tienes en mente, no dejes que nada te detenga.

Sagitario

Puede que en el ámbito profesional estés pasando por una crisis muy fuerte, es momento de bajar la guardia y hacer lo correcto, espera a que los ánimos se calmen y toma esa decisión que llevas tiempo postergando.

Capricornio

Del zodiaco, tú eres uno de los más organizados, aprovecha esa cualidad para sobresalir en lo profesional. Si una actividad que estás realizando ya no te hace feliz, es momento de ponerle punto final y arriesgarte a probar cosas nuevas que tengan qué ver con tu lado creativo.

Acuario

Tienes que aprender a confiar en ti y en tus presentimientos, llevas mucho tiempo deseando que las cosas cambien su rumbo, peor a veces no haces nada porque el panorama sea otro. Disfruta y no dejes que nada ni nadie te robe la paz que tanto te hace falta.

Piscis

Has conocido a una persona que te roba el sueño, pero no te dejas querer por miedo a lo que te sucedió en el pasado, toma un respiro y recuerda que no todas las personas son iguales y que tú has logrado cambiar con el tiempo.

Te recomendamos en video: