Estos 5 signos descubren una infidelidad este fin de semana

La infidelidad es uno de los delitos de pareja más intolerables e imperdonables que existe. Y este fin de semana, cinco signos del zodiaco viven el amargo episodio. El horóscopo expresa que Leo, Géminis, Capricornio, Escorpio y Libra podrían ser víctimas de esta traición.

Leo

Mantente atento este sábado y domingo al teléfono celular de tu pareja. Es probable que algún gesto inusual te haga dudar sobre el correcto uso que le esté dando algún servicio de mensajería. Tu intuición te hace pensar lo peor, pero tómalo con calma, no caigas en asumir lo que no has podido confirmar.

Géminis

Esa amistad que tanto te criticaron e hiciste caso omiso finalmente se te revela. Una amiga a la que confiabas tus temas personas, la descubres tergiversando la realidad de tus historias personales. Pero todo tiene su beneficio, Géminis, el episodio te enseñará a escuchar y analizar bien a quienes les ofreces tu vida privada.

Capricornio

¿Te dijeron ya voy en camino y nada que llega? Cuidado, Capricornio, no siempre la demora es la falta de combustible. Es hora de que mantengas una conversación con tu pareja, ya que las últimas escenas que has apreciado no han sido de tu agrado. Si la sinceridad se adueña del momento, probablemente recibirás unas palabras que no esperabas, pero que pondrás fin a un engaño.

Escorpio

Las dudas que tenías al respecto de una relación laboral de tu pareja con una amistad se te confirman: hay una atracción. Por medio de una llamada en horario no permitido se te abrirá el deseo de encontrar una respuesta que consigues. Y ahora será tu decisión desmontar la infidelidad y si dar una nueva oportunidad. Pon las cartas sobre la mesa y valórate, nadie debe jugar con tus sentimientos.

Libra

Recibes unas evidencias por Whatsapp que te dejan inmóvil: tu pareja te está engañando. Sin embargo, ya tú lo venías sospechando debido a la poca pasión que existe entre ambos. Es hora de tomar decisiones, Libra, si no sientes plenitud al lado de esa persona, es mejor pasar la página. Mucho menos cuando el escenario también compromete tu respeto. Y mucho cuidado con buscar venganzas, eso no te lleva a ninguna parte.

