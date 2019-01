Novia enloqueció y golpeó a su dama de honor por salir embarazada antes de la boda

Un insólito caso está conmocionando las redes. Se trata de una novia que golpeó a su dama de honor al enterarse que está embarazada, meses antes de su boda.

La mujer tenía más de 2 años planeando su boda de ensueño y quería que todo saliera perfecto. Pero, su sueño se derrumbó cuando 5 meses antes de la boda, se enteró que su mejor amiga y dama de honor esperaba un bebé.

La novia y su dama de honor se encontraban reunidas con otras amigas tomando el té, cuando una de ellas le dijo a la embarazada que había visto unas cosas “hermosas para el bebé”.

La reacción de la novia no fue la mejor, lo primero que hizo fue intentar golpearla, aunque por fortuna sus amigas la detuvieron y no pudo hacerle daño.

La indignada novia, que se mantiene en anonimato explicó que “no es posible que se haya embarazado saliendo que tenía un compromiso tan importante”.

La historia se viralizó en las redes y de inmediato la atacaron por actuar de esa manera.

“Estás loca, yo como tu dama de honor me alejaría de ti para siempre y no te ayudo en nada”, “no puedes pedirle a alguien que ponga su vida en espera por tu boda, que egoísta”, “tú no eres normal, pobre hombre con el que te vas a casar”, “eres una pésima amiga, ¿en lugar de emocionarte por su embarazo la golpeas?, eso no es normal”, fueron algunos de los comentarios en redes.