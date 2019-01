¿Los Simpsons predijeron el 'Bird Box Challenge'? Este y otro memes que no te puedes perder

Los últimos días de 2018, fueron los seleccionados para el lanzamiento del esperado film 'Bird box', protagonizado por Sandra Bullock, cuenta en su trama como la protagonista debe enfrentar la realidad con los ojos vendados, ese mismo escenario ha sido el que los usuarios de Netflix han querido replicar en la vida real con peligrosos resultados, bajo el nombre de 'Bird Box Challenge'. Los representantes de Netflix y del film ya han hecho un llamado a no realizar esto en casa.

Más allá del peligro que pueda generar o no el famoso 'Bird box challenge', lo cierto es que los usuarios de Twitter no pudieron parar de comparar esos peligros con diferentes momentos de la cultura pop, el primero de ellos es de como 'El Chavo del 8' advirtió de los peligros de esto:

También manifestaron que el primero en hacer esto fue Charlie Sheen en 'Locademia de pilotos'

También trajeron a colación a Linguini, el personaje de 'Ratatouille'

Por supuesto, también se dijo que fueron 'Los Simpsons' los que predijeron esto.

Y hasta Bob Esponja salió relucir como uno de los primeros personajes de la televisión en hacer el famoso challenge.

Spongebob already doing the #BirdBoxChallenge since time immemorial lol y’all late 😂 pic.twitter.com/92Y3pLWFtX

