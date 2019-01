Así es como el primer eclipse del año afectará tu vida amorosa, según tu signo del zodiaco

Un nuevo año está comenzando y con ello, llega mucha acción cósmica que afectará a cada signo del zodiaco, en diferentes cuestiones. En enero Mercurio estará en Capricornio y un eclipse en el mismo que podría afectar tu vida amorosa, pero no es tan malo como crees. Aunque la energía de Capricornio puede parecer increíblemente cruel y despiadada, también es bastante justa y a pesar de los abrumadores desafíos o dificultades que traiga, siempre será para tu bien.

Por supuesto, los eclipses traen cambios significativos y tienden a sacudir todo nuestro mundo. Sin embargo, sin este impulso cósmico, la mayoría de nosotros nos mantendríamos estancados en nuestros caminos. El cambio es inevitable, y al final, estas poderosas lunaciones son instrumentales para nuestro crecimiento espiritual, por lo que, en lugar de entrar en pánico innecesariamente, abramos nuestras mentes y corazones a los nuevos comienzos que nos dirigimos. Recuerda, estás exactamente donde debes estar y hay algo mucho más grande que nos cuida a todos.

ECLIPSE PARCIAL SOLAR DE LUNA NUEVA EN CAPRICORNIO: 5 de enero, 2019

Lo primero es lo primero: un eclipse solar ocurre cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra, bloqueando la luz del sol. En ese momento de completa oscuridad, estás llamado a avanzar hacia lo desconocido. Además, se sabe que un eclipse solar trae nuevos comienzos, mientras que el eclipse lunar tiende a traer finales y culminaciones finales.

Este eclipse parcial de luna nueva es el primero de 2019, y tendrá lugar en el signo pragmático de Capricornio. Ahora, tenga en cuenta que esta es la segunda serie de eclipse de Cáncer y Capricornio, ya que la primera tuvo lugar el 12 de julio. Entonces, pregúntate lo siguiente, tanto personalmente como con respecto a sus relaciones actuales:

¿Cómo me he estado nutriendo en los últimos seis meses?. ¿Qué he aprendido sobre mis necesidades emocionales desde julio?- ¿He estado practicando el auto cuidado? Si es así, ¿ves una diferencia?

Capricornio es el signo de autoridad, estructura y dominio propio; por lo tanto, esta energía nos está pidiendo que nos enfoquemos, actuemos responsablemente y establezcamos límites saludables para nosotros mismos. Además de eso, nos pide que seamos realistas con nosotros mismos y con nuestros objetivos a largo plazo. Entonces, antes de establecer intenciones, aquí hay algo más para reflexionar sobre:

¿Lucho con mi realidad actual? ¿Estoy haciendo todo lo necesario para alcanzar mis metas? ¿Estoy siendo realista con mi tiempo?

Saturno, el regente planetario de Capricornio, está en conjunción con este eclipse, lo que significa que estará sentado junto con el sol y la luna. Sin embargo, Plutón, (transformación) Neptuno, (sueños) y el Nodo Sur (karma) también son actores clave en esta poderosa lunación.

Esta energía es excelente para establecer objetivos a largo plazo, pero tenga la seguridad de que no verá resultados inmediatos. Recuerda, Capricornio prefiere calidad sobre cantidad.

Aquellos de ustedes que actualmente están luchando dentro de su relación. Lo que parece ser el fin del mundo en este momento, podría ser lo mejor que nunca hiciste. Dicho esto, sugiero lo siguiente: Sé realista con tu situación actual. Date una línea de tiempo. Reflexiona sobre si te ves o no en esta relación a largo plazo.

