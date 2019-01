No confíes en las palabras de tu novio si es de estos 3 signos, te mentirá sin piedad esta semana

El amor es un sentimiento que muchas parejas aprovechan y cultivan, pero otras se encargan de pisar y destruir toda la confianza. La naturaleza de algunos signos del zodiaco es traicionera y contra eso no hay mucho que hacer, solo estar prevenido.

Muchas mujeres son víctimas de los novios traicioneros porque confían plenamente en los demás y, como actúan de buena fe, piensan que los otros también lo hacen, aunque no siempre es así.

Por eso, más vale estar atento a estos tres signos del zodiaco que te mentirán sin piedad

Aries

Los hombres Aries son líderes por naturaleza pero aunque esta característica no es mala, lo negativo llega cuando quieren ordenar y mandar a todos, obligándolos a hacer su voluntad. Son tan gentiles que con una sonrisa, te dirán cualquier mentira para obligarte a hacer lo que ellos quieren, pasando por encima de lo que tú misma quieres. Además, los hombres de este signo suelen ser muy irritables así que además de mentirte descaradamente, herirán tu sensibilidad.

Tauro

Este es uno de los signos del zodiaco que ama la tranquilidad, la comodidad y tener mucho tiempo para reflexionar. Por lo tanto, si tu novio es Tauro, atenta a las excusas que te inventa cada vez que lo invitas a salir o cuando planean una visita a casa de tus padres. Es capaz de decirte la mentira más elaborada y complicada solo porque le da pereza cumplir con su responsabilidad o con aquello que te prometió.

Escorpio

Entre los signos más emocionales del zodiaco está Escorpio. Son muy sensibles y será fácil que hieras sus sentimientos con cualquier comentario. Así mismo, son muy vengativos, por lo que si los hombres de este signo consideran que les has faltado el respeto o les has hecho daño, te mentirán de forma tan reiterada solo para hacerte sentir mal. Si te dicen dicen que eres la peor novia de la vida, por ejemplo, por no acompañarlo al juego de fútbol…es probable que no se sienta tan mal pero te lo dirá para hacerte sufrir un rato.

