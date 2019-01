Horóscopo de Mhoni Vidente para este 2019, el año del Sol

Aries

Este 2019 será uno de los más afortunados en cuestiones de abundancia y estabilidad económica. Vienen grandes proyectos. Tus metales son el oro y hierro, esto significa que si estás por elegir una carrera las mejores opciones son Derecho o Mercadotecnia. El carnero es tu animal, lo que predice un año en el que te enfocarás en ayudar a los demás. Trata de renovar tu guardarropa y comprar más prendas de color rojo, eso hará que tengas buenas energías todo el año. Para los solteros viene una relación estable con alguien Capricornio, Piscis o Leo; hay embarazo en puerta para los que ya tienen pareja. Los mejores meses para tu signo serán marzo, abril, septiembre y diciembre; tus días mágicos los 03, 07 , 13 y 29 de cada mes. Los meses en los que la buena energía será menor son febrero o julio, así que recuerda no tomar grandes decisiones. Estarás de lo mejor físicamente, sólo no aflojes con el ejercicio y la buena alimentación. Este año será ideal para comprar una casa o automóvil. Debes tener cuidado con enfermedades respiratorias. Te recomiendo un cambio de actitud para no meterte en problemas por lo que dices, a tu signo lo domina su temperamento. Tu conexión con lo divino estará muy fuerte, así que trata de hablar mucho con tu ángel de la guarda y pedirle lo que necesites. Será un año de muchos viajes.

Tauro

El mejor día de la semana para los Tauro será los viernes. Tendrás un año lleno de buenas noticias y realización de proyectos. Tienes todo para ser exitoso y este año te llegará la oportunidad de impulsar un negocio propio. Debes ser muy discreto, pues estarás muy propenso a problemas por chismes. Trata de traer siempre una cadena de plata u oro en el cuello para que te sirva de protección. Tu metal es el cobre y tu piedra el jade , eso quiero decir que será un año de mucha salud, pero debes evitar excederte con el alcohol y otros vicios. Tus colores son el verde y blanco, trata de pintar tu casa con esos colores. Procura siempre cargar un billete verde, puede ser de un dólar, para que tu año sea muy abundante. Tus mejores meses serán Enero, Mayo, Junio y Noviembre; los peores Febrero y Agosto. Los mejores días de cada mes serán 03, 08, 12 y 26. Trata de controlar tu carácter para evitar problemas con tu pareja o amigos. Intenta ser más discreto con tus logros y no presumas mucho tus cosas. Los solteros tendrán un amor muy apasionado, aunque no es muy probable que sigan juntos al final de 2019.

Géminis

Este año será especialmente generoso con los Géminis, así que aprovecha para hacer todo lo que siempre has deseado. Tus mejores meses serán Abril, Julio, Octubre y Diciembre; los mejores días de casa mes 02, 11, 17, 22 y 28. Controlar tus impulsos por comprar y dedícate a ahorrar. Tu color es el amarillo. Los solteros encontrarán a un amor muy compatible de Capricornio, Libra y Acuario. Los que están casado o en pareja atravesarán por un crisis, pero al final todo estará bien. Debes estar muy pendiente de tu salud y tener mucho cuidado con problemas de infecciones. Estarás muy activo todo el año en cuestiones laborales, pues te ofrecen un trabajo mejor y además se acerca a ti para participar en varios proyectos. Será un año para seguirte preparando y empezar a estudiar algún idioma. Cuida mucho tu salud, este año se vislumbra una cirugía, pero no será muy grave. Este año tendrás la oportunidad de conocer a personas muy interesantes e importantes, además de que tendrás un acercamiento con el mundo de la política. Estarás viajando casi todo el año.

Cáncer

Este año del Sol tu fuerza espiritual se renovará y empezarás a sentir estabilidad y felicidad para dejar atrás esa mala racha que habías arrastrado en años anteriores. Este año crecerás mucho laboralmente. Tu punto débil será el estómago, así que trata de no guardarte los corajes y empezar a llevar una vida más saludable. Te recomiendo que uses siempre una moneda de plata en tu cartera para que sea tu talismán de buena suerte. Tus mejores meses del año son marzo, mayo, julio y noviembre; abril y septiembre será los más negativos. Los días más mágicos de cada mes serán los 01, 07, 14 y 27. Ten cuidado en este año con las traiciones de amores nuevos, siempre vete con mucha cautela y no enamorarte tan rápido. Será un año muy bueno para negocios propios y hacer cosas por tu cuenta. Los que tiene pareja deciden casarse o tener familia. Los colores que te van a dominar todo el año van ser el plateado y azul fuerte, por eso te recomiendo usarlos más en tu ropa y pintar casa con ellos.

Leo

Este 2019 va a ser un año para trazar los objetivos y alcanzarlos. A tu signo lo domina el sol, así que tendrás la oportunidad de remediar las malas situaciones que viviste en otros años y salir adelante de cualquier problema. Tendrás muchas oportunidades de salir de viaje de placer o por negocios, así que serás el signo mas viajero del zodiaco. Los meses de más abundancia y suerte van a ser marzo, mayo, agosto y octubre; febrero y septiembre serás más propenso a cosas negativas. Los días 02, 09, 13, 17 y 22 de cada mes serán de mucha magia. Tus colores son el naranja y el amarillo. A los solteros les llega un amor muy compatible del signo Aries, Sagitario o Capricornio; los casado tiene un embarazo en puerta. Tu piedra es el diamante, así que si puedes usar uno como amuleto vas a atraer mucha abundancia a tu vida. Tener girasoles en tu casa será bueno para tu salud. Vas a crecer mucho profesionalmente. Tendrás dos golpes de suerte en este año, uno en la lotería y otro en un trabajo que será muy bien pagado. Ten cuidado con los fraudes en este año o no te dejes engañar, recuerda que lo barato sale caro. Ya no seas tan gastador, recuerda que los que te van querer será por ti mismo y no por tu dinero. Ten cuidado con problemas del corazón, ve con un médico.

Virgo

Deja a un lado todas las inseguridades y y empieza a trabajar para obtener todo lo que deseas. Este año te cambias de casa, lo que te ayudará a renovar tus energías por completo. Trata de controlar tus problemas de nervios para evitar enfermarte de otras cosas. Tus colores son el gris y café. Los Virgo son muy impulsivos y a veces no controlan las palabras y eso los hace tener varios tropiezos en la vida, sobretodo en cuestiones amorosas. Loss mejores meses del año son marzo, julio, agosto y setiembre; tus días mágicos de cada mes 03, 06, 13, 19, 23 y 28. Los meses que serán muy negativos o con las energías cruzadas para tu signo son enero y octubre. Trata de solucionar los problemas con tu familia y vivir un 2019 más cerca de tus seres queridos. Será un año de muchos viajes por trabajo y placer. Tu fuerza espiritual estarás muy fuerte este año, así que trata de siempre estar con pensamientos positivos para que todo lo que deseas se te realice.

Libra

Tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes y tendrás que ser muy centrado para llevarlas a lo positivo. Vas a conocer a personas que se volverán muy importantes para tu vida en cuestión profesional, recuerda que es muy importante mantener relaciones con quien te pueda ayudar y viceversa. Será un 2019 muy afortunado en el amor, así que los solteros conocerán a personas muy compatibles Piscis, Cáncer y Acuario, sólo deben estar muy abiertos a la felicidad. Tu punto débil son los riñones y el corazón, así que debes mantener una dieta saludable y hacer más ejercicio. Tu metal es el cobre, trata de usar todo el tiempo una pulsera de este metal para atraer mucha abundancia. Tus colores son el morado y verde. Sueña en grande con todo lo que deseas para que se te haga realidad. Tus mejores meses serán febrero, mayo, junio y octubre; los mejores días 04, 09, 13, 18, 21 y 27. Los perores meses son enero y agosto. Este año todo estará de tu lado para resolver asuntos legales. Por el contrario, evita a toda costa cualquier cirugía electiva.

Escorpión

Tu signo va a brillar mucho en lo intelectual y será un gran líder en todo lo que dirija, así que prepara tu mente en positivo para que puedas cumplir todas tus metas. También va ser un año de fortalecer o formalizar los vínculos personales. Te recomiendo ser muy prudente con tus palabras para no lastimar a tus seres queridos. Debes tener cuidado con problemas de infección, especialmente sexuales. Lleva una mejor alimentación y ejercicio para mantenerte más sano. Trata de dejar el tabaco. Tus colores son el rojo fuerte y azul, si los usas cotidianamente la abundancia va a venir a tu vida. Tus mejores meses del año van ser marzo, abril, octubre y noviembre; tus días mágicos del mes son 03, 07, 12, 19 y 25, así que haz todos tus proyectos en esas fechas para que todo salga a tu favor. Tus perores meses van ser mayo y diciembre, te recomiendo no firmar nada en esos meses. Será un año muy fuerte y con muchos logros personales. Lucha por tus sueños sin que te importe el qué dirán los demás.

Sagitario

Este 2019 va a ser de mucha suerte en cuestiones amorosas y profesionales. Vas a tener toda la fuerza espiritual para salir de cualquier problema que se te presente. Trata de ser muy prudente con lo que dices y pensar mejor antes de tomar cualquier decisión. Cambiarás de casa o te vas a vivir a otro estado, recuerda que todo cambio es para bien. Es el año ideal para dejar todos los vicios. Tu signo se ilusiona muy fácil en cuestiones amorosas, sin embargo, es mejor estar muy bien centrado para que tus relaciones puedan prosperar. Tus signos más compatibles serán Aries, Leo y Capricornio. En cuestión de salud, tu punto débil será el hígado y el páncreas, así que organízate para poder checarte constantemente con tu médico. También es importante que dejes a un lado los vicios como el alcohol y el tabaco. Tu piedra será el zafiro y tus colores el azul claro y naranja, úsalos siempre que vayas a cerrar un trato importante. Tus mejores meses del año van a ser abril, julio, septiembre y diciembre; tus días mágicos son 03, 09, 12, 18, 21 y 28. Tus peores meses son febrero y noviembre, así que trata de no hacer ninguna inversión o ninguna cirugía estética para que después no tengas contratiempos.

Capricornio

Este 2019 por fin verás realizados muchos de tus sueños, recuerda que lo importante es trabajar para que se logren. Analizas tu vida y decides cambiar para bien y aprovechar mejor tus fortalezas en cuestiones laborales. Se viene un cambio de trabajo que te beneficiará mucho. Tu punto débil son los huesos y la espalda, así que trata de seguir con el ejercicio y estimular tu alimentación. Para los solteros será un año de mucha pasión y aventuras amorosas, disfrútalo, pero ten cuidado para que nadie salga lastimado de los sentimientos. Tu metal es el oro, te ayudará a mantener alejada la mala vibra y las envidias. Tus colores son el negro y blanco, te ayudarán a atraer más la abundancia. Tus mejores meses del año son enero, marzo, agosto y diciembre; tus días mágicos 01, 07, 13, 19, 21 y 30. Tus peores meses son febrero y octubre, así que trata de no hacer ninguna inversión.

Acuario

Va a ser un año de metamorfosis completa para tu signo, por fin decides poner toda tu energía en lograr tus metas. Deja atrás todas las inseguridades que te rodean para poder avanzar en cuestiones personales y económicas. Tendrás mucha acercamiento con el arte todo el año. tu punto débil serán los nervios y el estrés, así que trata de no engancharte a los problemas y mantenerte tranquilo, también te puede ayudar hacer ejercicio diario para liberar todas las energías. Tus colores son el blanco y azul fuerte. Tus mejores meses del año van ser febrero, marzo, septiembre y octubre; tus días mágicos son 04, 09, 15, 19, 21 y 30. Por otra parte, los meses con más complicaciones o de energías cruzadas son mayo y diciembre. En cuestiones amorosas va a ser un año de conocer muchas parejas, pero ninguna estable. Tu mejor compatibilidad es con los signos de Aries, Géminis y Libra. Para los Acuario que están casados va a ser un año muy rebelde o de querer ser libres otra vez.

Piscis

Este año nada te detendrá hasta lograr ese objetivo que tienes en mente, recuerda que tu signo es el más intuitivo y que tiene mucha comunicación con lo divino, que te va a ayudar mucho para que todo salga como lo esperas. Tu punto débil es el sistema respiratorio, así que no te tomes a la ligera los cambios de clima y trata de siempre traer una chaqueta extra para cuando la necesites, recuerda que los más importante es tu salud. Saca todos los rencores de tu vida, especialmente con tu familia. Tu metal es la plata, te ayudará a mantener alejado el mal de ojo. Tus colores serán el morado y el rojo intenso. Los meses de más suerte para tu signo son marzo, mayo, agosto y noviembre; tus días mágicos del mes son 01, 05, 10, 17, 21 y 30. Los meses más negativos para tu signo son enero y octubre. Los solteros tendrán mucha suerte en el amor y este año encontrarán pareja, los signos más compatibles son Géminis, Libra o Aries. Será un año muy bueno en cuestiones económicas y laborales, te llega una perfecta oportunidad para asociarte con más personas y empezar un negocio que será un gran éxito. Aprovecha tu racha de suerte y sal de viaje más seguido.

