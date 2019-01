Consejos para sobrevivir al primer eclipse del año, según tu signo del zodiaco

Si te has sentido estancada, desmotivada o aburrida con lo que está sucediendo en tu vida, no te preocupes. El año 2019 tiene muchos giros inesperados pero independientemente de lo que ocurra, ten por seguro que nada siga igual.

Capricornio tendrá su eclipse solar el 5 de enero de 2019, cuando se encuentra entre Saturno y Plutón. El punto medio de Saturno-Plutón de Capricornio dará da una sensación muy seria y oscura al eclipse solar. Sin embargo, el aspecto más fuerte del eclipse es un sextil a Neptuno que alivia el estado de ánimo.

En astrología, un eclipse tiene el poder de alterar tu vida por completo. Ya sea que los cambios estén fuera de tu control, transformando la realidad como la conoces, o simplemente estés lista para tomar una decisión y apegarte a ella, este evento cósmico es potente y está completamente cargado. Puedes aprovecharla e ir a donde nunca has ido o puedes ir con el flujo del universo. La decisión es tuya.

Si estás pensando en cuál debería ser tu próximo movimiento, considera los consejos que debes seguir durante el eclipse solar en Capricornio 2019, ya que te indicará la dirección correcta.

ARIES

¿Hay logros, premios o elogios que has estado soñando? ¿Estás deseando el día en que puedes salir y ser reconocido por todo tu arduo trabajo? El éxito tiene tu nombre. No hay espacio para pensar en pequeño. Piensa en grande y no te atrevas a conformarte con menos.

TAURO

Hay mucho más en la vida que el trabajo, la rutina y las expectativas sociales. La vida es todo lo que haces de ella y es hora de que veas todas las posibilidades que están abiertas para ti. Puedes, literalmente, hacer lo que quieras, siempre y cuando creas en ti misma. Abre tus alas.

GEMINIS

No eres solo un cuerpo. Tú también eres un alma. Mereces reconocerte como una hermosa mezcla de carne y espíritu. Tienes necesidades y sentimientos que merecen ser reconocidos. Ábrete y echa un vistazo a tu verdadera esencia. Compártelo con el resto del mundo pero protégete.

CÁNCER

¿Estás dando más de lo que estás recibiendo? ¿Recibiendo más de lo que estás dando? Una verdadera asociación requiere el esfuerzo de todos los involucrados. No te comprometas con alguien que no está sacando lo mejor de ti mismo. Mereces ser ayudada. También mereces ser lo suficientemente fuerte para ayudar. Es hora de crecer.

LEO

Tienes sueños hermosos y metas magníficas, y no importa lo lejos que parezcan, todo comienza con el primer paso. ¿Tu rutina diaria está sirviendo a su mayor bien? ¿Estás empezando desde una base sana y organizada? Es hora de renovar tus prioridades y considerar incluso los movimientos más pequeños.

VIRGO

¿Con qué frecuencia saboteas tu propia felicidad? Cuando vives en tu cabeza, es difícil ver toda la alegría y las posibilidades que están justo frente a ti. Trabajar en el olvido del pasado y el futuro. Enfócate en el aquí y ahora. ¿Por qué no bailar como nadie viendo? Deja que las cosas fluyan y no te limites.

LIBRA

Si estás constantemente en movimiento, ¿cuándo tienes tiempo para recargar? Dicen que el éxito requiere ambición y trabajo duro, sin embargo, se olvidan de mencionar que el éxito es más profundo que eso. El éxito comienza en casa. Comienza con el amor. Comienza con la comodidad. Tienes todas las razones para mantenerte.

ESCORPIÓN

Tienes una mente llena de brillantez y maravillas estratégicas. ¿Te estás tomando el tiempo suficiente para escribir tus pensamientos, compartirlos con otros y tomar en serio tus ideas? No mantengas todo tu genio encerrado dentro. Úsalo para manifestar la realidad que deseas. Puedes cambiar el mundo.

SAGITARIO

¿Está agotando sus recursos más rápido de lo que está aumentando? ¿Estás alimentando tu fundación en la vida? Necesitas estabilidad y seguridad, sin embargo, mereces algún tipo de lujo. Pase tiempo trabajando hacia el estado financiero que te gustaría tener, pero no menosprecies tu realidad.

CAPRICORNIO

Dejar ir el pasado nunca es fácil. Aún más difícil es dejar ir a la persona que has sido. Hay hábitos, patrones de pensamiento y compromisos que no tienen lugar en su futuro. Piensa en lo que ya no te sirve y luego elimínalo de tu mente. Plantar las semillas de nuevos comienzos.

ACUARIO

¿Con qué frecuencia ignoras tu intuición? ¿Te sientes demasiado caótico para escuchar tu intuición en primer lugar? Es hora de despejar tu mente, limpiar tu entorno y escuchar tus instintos. Estás llegando a reinos superiores. Estás conectando tu mente, corazón y alma. Que trabajen juntos.

PISCIS

¿Estás llegando a los demás? ¿Estás rodeado de personas que te inspiran a ser una mejor persona? Tienes mucho que enseñar a los demás y, sin embargo, aún tienes mucho que aprender. Es hora de mirar fuera de ti mismo y ver lo que todos los demás ven. Eres un ser humano multidimensional.

