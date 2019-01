FOTOS: Eiza González se muestra sin filtros en Instagram y causa revuelo

Pese a que su última película no tuvo el éxito esperado en taquillas de cine, Eiza González disfruta de sus vacaciones. La actriz mexicana, además, ha causado revuelo en Instagram, ya que decidió mostrar su cuerpo sin ningún tipo de filtros.

A través de la red social, la artista presumió a sus seguidores el bikini que vistió durante su descanso en las playas de Hawái. Eiza González meneó sus caderas frente a un espejo redondo y quiso dejar claro que su cadera mantiene la figura. Y es que sus resultados se deben a ejercicios y una estricta alimentación.

El 2018 fue un año de triunfos para la actriz, que incluye una aparición en los Oscar. Su sensual vestido amarillo quedó en la memoria del evento.

Eiza González había recibido todo tipo de críticas por unas supuestas cirugías plásticas que circularon públicamente. Pero con sus imágenes, calló los comentarios más destructivos.

Lo que sí es cierto es que la película "Welcome to Marven", que protagoniza junto a Steve Carell, no logró superar las expectativas. La filmación se vio aplastada ante rivales como "Aquaman" y "Mary Poppins". Definitivamente fue un proyecto con pérdidas millonarias. Eiza González dio vida a "Carlala", en una cinta que narra la historia de un veterano de guerra.

