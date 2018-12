Cómo marcar los números de celular a partir de 2019 en México

En palabras más sencillas, a partir del segundo semestre del próximo año podrás decirle adiós a los prefijos y ya no tendrás que preocuparte por saber si ingresaste el correcto.

mla forma para marcar a números celulares cambiará. Esto se realizará con el propósito de implementar una marcación uniforme, evitando con los prefijos a la hora de marcar a un número celular.

Ahora, el realizar llamadas a números de celular será más sencillo, no importará si marcas números de larga distancia, a números no geográfico, o dese número fijo a destinos nacionales. A partir de 2019 todo será más fácil, sólo se marcará con el 55+ el número que deseas llamar y no como era anteriormente: 01+55+ (número del móvil).

De acuerdo con la información del IFT “el objetivo de concluir los trabajos tendientes a la implementación de una marcación nacional uniforme y simplificada a 10 dígitos. De esa manera, se homologan a 10 dígitos los procedimientos de marcación aplicables en México, simplificándose el establecimiento de llamadas”.

En palabras más sencillas, a partir del segundo semestre del próximo año podrás decirle adiós a los prefijos y ya no tendrás que preocuparte por saber si ingresaste el correcto, algo que para muchos es engorroso y complicado.

Adiós al 044

El 044 también dirá adiós en 2019, ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó los cambios para que la numeración y marcación de telefonía fija y móvil será de sólo 10 dígitos, y para esa fecha los usuarios se podrán olvidar de este prefijo al momento de marcar.

Así, además, del 044, utilizado para llamar de una línea fija a un móvil nacionales en la modalidad “El que llama paga”, también desaparecerá el prefijo 045, utilizado para marcar larga distancia nacional desde un fijo a un celular con número nacionales.

También se despedirán los dígitos 01 (para llamadas a Números No Geográficos y llamadas de larga distancia nacional) y el 1 en llamadas entrantes de larga distancia internacional con destino a celulares bajo “El que llama paga”.

La fecha prevista para su entrada en vigor, agregó el IFT, permitirá a los proveedores de servicios de telecomunicaciones “contar con un plazo suficiente para la adecuación de sus redes y sistemas”, a fin de garantizar la correcta implementación de las modificaciones técnicas y operativas necesarias para la adopción de una marcación nacional uniforme a 10 dígitos.

Nueva Mujer El sencillo truco para responder en privado un mensaje que te envíen en un grupo de WhatsApp Así no todos los integrantes del grupo verán la respuesta

Te recomendamos en video: