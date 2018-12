La película Disney que describe mejor tu vida amorosa, según tu signo del zodiaco

Las mejores películas reflejan nuestras historias y experiencias, como si se tratase de espejos a través de lo cuales empatizamos y nos ayudan a comprender mejor las experiencias de la vida. Aunque no lo creas, las historias con las que Disney nos ha encantado, pueden ser el reflejo perfecto de tu signo del zodiaco y tu vida amorosa.

Y es que, independientemente de si tienes pareja o no, estas historias tienen que ver también con la forma en la que ves el amor, tus aspiraciones sobre una relación y cómo logras un equilibrio con la otra persona. Aquí es qué película de Disney que corresponde a tu vida amorosa, según tu signo.

ARIES (21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL): "ENREDADOS"

Aries no se quedará encerrado por mucho tiempo, ya sea en una torre o en una relación. Por lo tanto, cualquier opción romántica para este signo que pase el fin de semana será una que inicie la aventura, junto a alguien que esté feliz de ser tu copiloto. Las desventuras también son parte de lo que te fortalece en una relación. En otras palabras, Aries, tus relaciones nunca son aburridas.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ‘ALADIN’

Un tema recurrente en una relación de Tauro es que todos requieren un poco de seducción para comenzar. Sí, para capturar el corazón de este signo, necesitas demostrar que eres el tipo de persona leal y persistente que es digna de su amor. Al final, quien permanezca a tu lado sin importar qué, hará de la relación "un mundo ideal".

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"

Géminis necesita mucha estimulación mental y nuevas experiencias en su relación. Por lo tanto, necesitan una pareja que sea tan insaciablemente curiosa como ellos. Para el mundo exterior, puede parecerse a la fiesta del té del Sombrerero Loco, pero para ti la relación ideal está ahí, donde pueden ser libres de expresarse, jugar y poner las cosas sobre la mesa cuando sea necesario.

CÁNCER (DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO): ‘LA DAMA Y EL VAGABUNDO’

Seamos honestos, Cáncer, amas lo que todos te dicen que no te conviene. Claro, a veces esta preferencia particular puede romper con todo tu equilibrio, pero cuando encuentras a la persona adecuada que está dispuesta a trabajar y demostrar que es digna de tu amor, bueno, entonces la vida es solo un gran plato de espaguetis compartido.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): "ROBIN HOOD"

Si bien muchos otros signos pueden identificarse con las princesas en estas películas, para Leo se trata de ser el Robin Hood de su relación. En su romance, son la estrella del espectáculo, por lo que para que Leo sea verdaderamente feliz en su relación, necesitan encontrar a una Lady Marian que los aprecie por sus fortalezas y los aliente incluso cuando fallan.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE): "LA BELLA Y LA BESTIA"

Si bien a Virgo no le impresiona que alguien intente dominarlos, disfrutan de un desafío en secreto. Entonces, una pareja que es un poco atractiva o simpática, pero que está dispuesta a hacer algunos cambios, es básicamente irresistible para Virgo. Es decir, si no le gusta leer pero a ti te encanta, estará dispuesto a entrar a la biblioteca sólo para verte feliz.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE): ‘LILO Y STITCH’

Técnicamente Lilo y Stitch no son una pareja, pero son la demostración de la amistad en una pareja. Para Libra, las relaciones tienen que ver con el equilibrio y la diversión. Por lo tanto, para que este signo sea verdaderamente feliz en una relación, necesitan un compañero de crimen: alguien que los mantenga alerta pero que también los haga sentir como en casa. O debería decir, alguien que se siente como Ohana (familia).

ESCORPION (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE): "LA SIRENITA"

Uno de los ingredientes más importantes en la relación de un Escorpión es la compatibilidad sexual y la pasión, y ninguna otra película de Disney puede tocar el tema como La Sirenita. Honestamente, volver a ver esta película como un adulto te hace darte cuenta de que ambos son demasiado sexys y obviamente no pueden evitar querer estar cerca del otro. En otras palabras: Escorpio estará dispuesto a todo, todo el día.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): "POCAHONTAS"

¿Sientes que te cuesta trabajo encontrar tu lugar? ¿Crees en señales místicas que te guían? ¡Esta película es básicamente el epítome del romance de Sagitario! Al igual que en esta historia, la persona correcta llegará a tu vida por sorpresa, en la situación más extraña pero finalmente ganará tu corazón. Pero hasta ese momento, están demasiado ocupados solo para vivir su mejor vida como para preocuparse por enamorarse así que sólo deja que todo fluya con el viento.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO): "MULAN"

Dos personas que encuentran el amor mientras ponen todo para lograr una meta en la vida. Eso suena a algo que el testarudo Capricornio amaría. En realidad, no es que Capricornio esté obsesionado con encontrar a su pareja ideal, después de todo, está tan concentrado en sus metas que a veces no tiene tiempo. Mira a tu alrededor y encontrarás que la persona ideal ha estado luchando contigo todo este tiempo.

ACUARIO (ENERO 20 A FEBRERO 18): "MOANA"

Acuario, con su gran corazón, no tiene problemas para atraer el amor, pero apenas se preocupan por eso cuando tienen cosas más importantes en las que concentrarse, como su misión humanitaria o, como saben, salvar al mundo de un volcán sensible y asesino. El amor llegará con el tiempo, y lentamente, pero bueno, van a hacer muchos amigos y, mientras tanto, tendrán muchas aventuras extrañas.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): "CENICIENTA"

De acuerdo, para ser justos, no todas las relaciones son exactamente como la de Cenicienta, con el Príncipe Encantado que viene y te lleva a una vida de realeza y romance. Pero tú, Piscis, tienes la mente en las nubes y constantemente estás imaginado una vida de cuento al lado de quien más amas. Eso sí, aunque has sufrido, no estás dispuesta a dejar que te sigan pisoteando así que en el momento en que des paso firme fuera de lo que te lastima, encontrarás la magia de un romance con un príncipe azul.

Te recomendamos en video