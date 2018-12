Despiden al periodista Angello Barahona en una broma pesada y no creerás su reacción

El video del que todos hablan sobre el supuesto despido del periodista de farándula, Angello Barahona, se trata nada más y nada menos, que de una broma pesada, con motivo del 'Día de los Santos Inocentes'.

Como puede, el conocido comunicador vuelve en sí mismo, y contesta con voz pausada:

"Yo no creo que se justo para mi, ni tampoco lógico. No me gustan las despedidas, no me siento cómodo", sin conocer aún que se trataba de una muy mala jugada.