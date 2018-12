Hombre asesinó a su ex esposa y actualizó su Facebook durante meses para fingir que estaba viva

Un cirujano en la India está siendo acusado de empujar a su ex esposa por un precipicio y causarle la muerte pero lo más insólito de la historia es que por los siguientes seis meses actualizó las redes sociales de la mujer para evitar sospechas de su asesinato.

Ya la policía ha arrestado al doctor Dharmendra Pratap Singh con relación a la muerte de Rakhi Srivastava por asesinarla luego de sedarla.

Todo sucedió en junio, cuando la mujer desapareció poco después de volverse a casar tras su separación de Singh.

A well-known surgeon of Gorakhpur, Dr Dharmendra Pratap Singh, allegedly murdered his ex-wife Rakhi Srivastava aka Rajeshwari by pushing her off a cliff at Pokhra in Nepal, but kept her virtually alive for seven months through a ruse that she was in Assam. pic.twitter.com/aaE7fGPrBn

— Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) December 24, 2018