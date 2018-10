¡Ya creció! Así se ve la niña del meme de la casa en llamas en pleno 2018

De seguro en algún momento te has topado con el divertido meme de una niña que se ve en primer plano, mientras se va quemando una casa en segundo plano, la mirada malvada de la pequeña ha sido usada para infinidad de memes desde que la foto fue tomada en 2004. Ya pasaron 14 años y sigue siendo una de las fotos favoritas de todos los usuarios que siguen usando la imagen para combinarla con frases.

Disaster Girl Meme Explains What Was Really Happening https://t.co/Wa6mYJ1rZB

— Christine Szlobodnik (@LilMonster2013) October 16, 2018