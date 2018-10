Thalía rompió el protocolo de la Casa Blanca al invitar a Obama a bailar y llamarlo "macho"

Thalía y Obama protagonizan baile

Thalía y Barack Obama protagonizaron la famosa canción "Amor a la mexicana". Durante un evento de la Casa Blanca la cantante, con su característica forma de ser tan extravagante, sacó a bailar a Barack Obama.

La mexicana mostró que no tiene miedo a nada, ni a los protocolos, ni a causar un conflicto y logró lo que pocos se atreverían. Aunque, durante el evento, corrió el rumor que la esposa del ex mandatario de Estados Unidos, no estuvo nada contenta con lo sucedido.

Fue hace varios años

Todo ocurrió durante la Fiesta Latina que se llevó a cabo en la Casa Blanca. El evento estuvo plagado de música típica (bachata, reggeatón, merengue, salsa).

[…] "Al final, lo que hace grandiosa a la música latina es lo mismo que siempre ha hecho grandioso a Estados Unidos. La habilidad única de celebrar nuestras diferencias al tiempo que creamos algo nuevo", comentó el expresidente.

Este evento fue llevado a cabo hace varios años ya, pero Internet volvió a traerlo para diversión de los usuarios. Ahí, Thalía, mostró su talento y comenzó a cantar algunos de sus grandes éxitos. Mientras bailaba, y embelesaba al público con su maravillosa voz hizo algo que sorprendió a todos con la siguiente propuesta:

"Señor presidente. Con todo el respeto que se merece, ¿bailaría conmigo?"

El ex presidente, con la frescura que siempre lo ha caracterizado, se paró a bailar con Thalía. Mientras tanto, su esposa que ha mostrado ser un tanto celosa, observaba todos sus movimientos detenidamente.

Thalía, dio la mano a Michelle, en todo conciliador para que no hubiera malas interpretaciones.

