¡Llegan tarde a todo! Estos son los signos más impuntuales del zodiaco

Cuando se trata de un compromiso con el tiempo, existen cuatro signos del zodiaco no son capaces de cumplir. Según el zodiaco, Libra, Piscis, Géminis y Capricornio son los más impuntuales del zodiaco. No importa si la cita es en la mañana, tarde o noche, siempre tienen una excusa para decir: lamento llegar tarde.

Libra

¿Has escuchado alguna vez: en 5 minutos estoy allí? Bueno, esa es la frase preferida de un librano. Este signo del zodiaco tiene serios problemas con su puntualidad, y aunque pareciera intentarlo, no hay manera que lo revierta. Cuando lo invites a una cita es mejor que lo tomes con paciencia, porque su hora de llegada es una lotería.

Piscis

Los nacidos bajo el signo de Piscis tienen un inconveniente y es la distracción. Les indican que debe estar a las 8:00 de la noche, por ejemplo, y a las 7:55 comenzarán a vestirse. Posiblemente lleguen al lugar de encuentro sin saber siquiera qué hora marca el reloj. No lo hace a propósito, su despiste es impresionante.

Géminis

Su impuntualidad es tan grande como las excusas. "Me quedé sin gasolina", "debí atender a la mascota", "el tráfico me venció" o hasta un "me quedé dormido", Géminis siempre tiene una excusa que poco le importa si la crees o no. Sin embargo, es un signo que tiende a mejorar con la edad. Además, un buen llamado de atención puede enseñarle a cambiar.

Capricornio

Sin duda es el signo más impuntual del zodiaco, al punto que irrita. ¿Por qué? Tiene tiempo para todo, trabajo, negocios y asuntos personales, pero cuando se trata de una cita amorosa puede hacerte esperar hasta el momento de sentir que ya deseas marcharte. No escatima en tiempo y tampoco buscará convencerte con alguna excusa. Cuando se trata de impuntualidad, Capricornonio siempre será Capricornio.

