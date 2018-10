Así se ve ahora el protagonista del meme de la mala suerte

De seguro en algún momento te has topado con el meme de un chico rubio que se rie con una expresión muy particular de optimismo pero que te da la sensación de que todo le saldrá mal. El meme viene con un texto que contrapone dos realidades, lo que quiere hacer y lo que le pasa. El meme ha sido adaptado a Latinoamerica y sin duda no ha llenado de muchas risas.

La versión original era conocida en Estados Unidos como 'Bad luck Brian' y se convirtió en todo un fenómeno del Internet, una simple foto de anuario que se viralizó desde que se publicó por primera vez en en el año 2012, desde entonces han existido innumerables memes usando su rostro adolescente lleno de optimismo, pero que siemprelo terminan vinculando con realidades que le resultan arruinadas por completo. Los memes siempre están subtitulados con situaciones como:

En la vida real el protagonista de 'Bad Luck Brian' se llama Kyle Craven. La razón por la que su foto se convirtió en un meme, es que un amigo la publicó con un texto y el resto es historia. Kyle confesó que su expresión fue apropósito porque quería que su foto de anuario quedara mal. Gracias a la exposición por la fotografía que se viralizó, migró a un canal de Youtube y pudo alargar esa fama lo más que pudo. Recientemente, Mc Donalds lo usó en una nueva campaña.

Our new Trick. Treat. Win! game has 1-in-4 odds at winning great prizes instantly. With odds like that, and more ways to win in our App, nobody will need luck. Not even the Internet’s unluckiest guy. pic.twitter.com/BfnxVU6anK

— McDonald's (@McDonalds) October 10, 2018