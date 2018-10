Estos 3 signos del zodiaco sentirán los estragos de Venus retrogrado sobre Libra

Venus estará de regreso sobre Libra durante esta temporada de Halloween y estos tres signos del zodiaco sentirán los efectos de Venus retrógrado como nunca: Venus no estará en su máxima potencia sino hasta el 16 de noviembre, pero el planeta del amor, la belleza y las relaciones estará en Libra muy pronto, lo que ocasionará diferentes estragos en los signos.

ARIES

Venus regresa a tu séptima casa de alianzas y se comprometió a las relaciones el 31 de octubre, esto definitivamente podría provocar algunos asuntos pendientes, ya sea con su pareja actual, o tal vez con un ex amante. Es hora de tomar decisiones, Aries. Este ciclo retro definitivamente puede ser un factor decisivo, para bien o para mal. También es momento de re evaluar tus amistades. Recuerda, no todos merecen tu tiempo y energía. No tengas miedo de alejarte de situaciones que no le sientan bien con tu energía.

TAURO

Venus retrógrado en Escorpio podría haberse sentido más pesado de lo normal, ya que tocó su zona de asociación; sin embargo, el 31 de octubre, este planeta se deslizará hacia tu práctica sexta casa de la salud y la rutina diaria. Quizás has estado sintiendo muchas bajas económicas o en tu trabajo. Quizás quieras reconsiderar poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Arregla lo que necesitas arreglarse en tus relaciones actuales, pero sigue adelante y cuídate.

LIBRA

Este signo está regido por Venus, así que es seguro que su estado retrógrado lo afecte más de la cuenta. Después de que Venus en Escorpio se puso a trabajar en tu segunda casa de ingresos, valores y autoestima, es seguro decir que estás listo para un tiempo de soledad muy necesario. Pregúntate qué es lo que quieres y lo que te hace feliz, después ve tras ello sin miedo.

