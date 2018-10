¿Estás en la lista? Estos tres signos vivirán una experiencia sexual en la semana que cambiará su vida

Existen 3 signos del zodiaco que tendrán un encuentro íntimo esta semana que les cambiará la vida.

Si eres de alguno de estos signos debes estar alerta y preparada, por eso te decimos cuáles son:

Géminis

Las personas que nacieron bajo el signo de géminis mejorarán en todo sentido, pero en el ámbito sexual se sentirán muy complacidos esta semana. Llegará a ellos una persona que los hará sentir como nunca antes.

Sin embargo, te alertamos que no debes ilusionarte demasiado con esta persona, ya que solo desea pasarla bien.

Aries

Aries ha estado pasando por algunos problemas en su sexualidad, pero esta semana será muy beneficiosa para los nacidos bajo este signo.

Por eso debes estar alerta pues esta semana vivirás una experiencia sexual que no podrás creer, luego no digas que no te lo advertimos.

Capricornio

Los capricornio suelen ser muy tímidos, hasta para la intimidad, pero llegará esa persona que los hará cambiar de parecer y podrá mejorar su vida sexual.

Los capricornio aprenderán a descubrir que pueden ser todos unos maestros en la cama y que pueden sentir cosas que jamás habían logrado sentir.

Así que si eres de alguno de estos signos prepárate para una semana intensa.

