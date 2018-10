Horóscopo de hoy: miércoles 24 de octubre

Aries

Tienes que aprender a manejar los tiempos que pasas con tus seres queridos. No cedas ni dejes de hacer tus actividades por miedo al rechazo, si alguien te quiere debe respetar tu espacio.

Tauro

Los problemas de tu familia son de ellos, les pertenecen y, por más que los quieras, no debes hacer tuyas situaciones que no puedes resolver porque no te corresponde.

Géminis

Hoy es un buen día para asistir a un evento o algo social que implique que te relaciones con otro tipo de personas, disfrutarás de grandes experiencias.

Es un buen día para acercarte a las personas que amas que últimamente reclaman mucho tu atención, es necesario que les des el lugar que merecen y no los olvides.

Leo

Tienes un temperamento invaluable, es necesario que saques esa fortaleza que te caracteriza y la conviertas en energía para resolver los problemas que tienes frente a ti.

Virgo

Hoy podrías tener algunos contratiempos respecto a fallos relacionados con algo laboral, no te dejes llevar por el estrés y aprovecha para liberarte por un momento.

Tienes todo a tu favor para lograr un ascenso en el trabajo o para que por fin sea reconocida la labor que haces, reflexiona y piensa que todo lo que te pasa es porque lo mereces.

Escorpión

Hoy no es un buen día para enfrascarte en disgustos y problemas con terceros, toma las cosas con calma y mantén tu distancia.

Sagitario

Es un buen momento para que rompas con las ideas y prejuicios que rigen tu vida, si estás receptiva a cosas nuevas conocerás aspectos de la vida de los demás que no imaginabas.

Capricornio

Estás atravesando por un gran momento en lo físico y emocional, deja de pensar que algo está mal en tu vida, si tienes inconvenientes, soluciónales y ya, no dejes que nada empañe tu felicidad.

Acuario

No todo en la vida es color de rosa, en la medida que aceptes ese hecho, las cosas comenzarán a fluir y podrás avanzar.

Piscis

La melancolía se apodera de ti, es necesario que superes una etapa que te causó dolor y que te enfoques en lo que estás viviendo en este momento.

