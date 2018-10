La BFF de Kylie Jenner, Jordyn Woods construye su propio rumbo empresarial

Quizás la habrás vistos etiquetada en cualquier publicación de Kylie Jenner en su Instagram, pero seguramente desconocerás toda la industria del maquillaje que Jordyn Woods esta comenzando a construir con paso propio.

En una entrevista con Hollywood Reporter, Woods recordó el lanzamiento esta semana de una nueva colección de productos para maquillajes en conmemoración de su cumpleaños número 21.

La salida al mercado de los productos vino en colaboración con Kylie Cosmetics. La colección Kylie x Jordan incluye brillos labiales ($16 ), un quad resaltador ($ 40), una paleta de sombras de ojos ($ 45) y un lápiz de labios marrón mate en la sombra Woods ($ 17).

Su amistad estaba en plena exhibición en una sesión fotográfica sensual y teñida de marrón y en los nombres de los productos; los tonos de resaltado se denominan: Inseparables, No New Friends, Best Life y Together Forever.

"Siempre quisimos hacer algo juntos y he estado allí durante muchos de los procesos creativos", dice Woods. "Diseñamos varias colecciones juntas que nunca terminamos de lanzar, y finalmente creamos una colección que nos encantó y que fue perfecta". Ella dice que está "muy bien"; de hecho, el lápiz labial y las sombras de ojos se agotaron hasta el miércoles.

“Hay muchos recuerdos, muchos colores diferentes, mucha lluvia de ideas” que surgió en la colaboración, “pero creo que mi favorito finalmente fue verlo reunirse y poder hacer la sesión de fotos y simplemente trabajar creativamente con tus amigos. Siempre es divertido y emocionante ", dice Woods.

A medida que crece su propia marca, Woods toma nota de su mejor amiga, reconocida como la multimillonario de creación propia más joven de Forbes. "Acabo de aprender [de Kylie] cómo ser un empresario. Siempre tuve eso dentro de mí. Y mis padres son todos empresarios, pero su ética de trabajo es inigualable, por lo que definitivamente me he inspirado en ella ", dijo al medio estadounidense.

También prueba suerte en la ropa deportiva

Parte de esa empresa incluye su propia compañía de ropa deportiva SECNDNTURE, una obra de "Second Nature", que se lanzó el 30 de agosto. Su ropa deportiva que incluye tallas grandes incluye pantalones cortavientos, monos, sostenes deportivos y una colección de cumpleaños (con pantalones cortos de entrenamiento en la cintura, leggings, trajes de ciclista, sostenes y más, con Woods modelando los productos en una campaña de Instagram, a diferencia de las tácticas de marketing de Jenner.

"Siempre he sido una chica más curvilínea y siento que todos deberían sentir que tienen opciones para ellos, y algo lindo y moderno", le dice Woods a THR. "Al crecer, fue muy difícil encontrar ropa que sentí que me hizo sentir linda como todas las demás chicas".

Ella agrega: “Quería crear algo para todos. Creamos una gama muy amplia de diferentes estilos y tamaños, por lo que quiero decir que fue nuestra primera gota, todavía estamos trabajando en ello. Todavía hay mucho que aprender, pero simplemente voy con la corriente ".

Parte de ese espíritu abierto es su disposición a explorar diferentes ámbitos en el entretenimiento y la moda: “Me siento corto de la vida. Bien podrías intentarlo todo" señaló.

Visión al mediano plazo

Woods dice que en cinco años: “Podría ser un monje y afeitarme la cabeza en las montañas de Perú por lo que sé. Mi vida es muy diferente. Cambio de opinión todo el tiempo ” -añadió en la entrevista- "Estoy casi seguro de que no es donde estaré, pero siento que estoy constantemente tratando de reinventarme y probar cosas nuevas". No pensé que dentro del año tendría mi propia compañía. Solo espero seguir creciendo como persona e intentar todo lo que pueda para ser lo más experimental posible ".

Ella insinuó que la música podría ser su próxima conquista. "Tal vez voy a dejar caer una mixtape o algo así. No, en realidad no. Pero tal vez. Nunca se sabe ", bromeó Woods. "Yo DJ un poco, Air Jordyn. Tal vez sea algo en la música o en la actuación. No sé, tal vez ".

