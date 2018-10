4 Aplicaciones de citas que quizás no conozcas ¡Tinder no es la única!

En la actualidad, aproximadamente una de cada cuatro relaciones comienzan en aplicaciones de citas, y entre la generación del milenio, es probable que el número sea aún mayor.

Pero a medida que nuestros teléfonos inteligentes se vuelven cada vez más poderosos, menos de nosotros estamos saliendo desde detrás de nuestros escritorios, en lugar de recurrir a los dispositivos digitales en nuestros bolsillos.

Todas las aplicaciones le permiten buscar hombres, mujeres o ambos, con todos ellos disponibles en dispositivos iOS, la mayoría en Android y algunos también para Windows Phone.

Es por eso que vamos a presentarte 4 aplicaciones de citas distintos a la muy popular Tinder. Siempre es bueno probar suerte en otros lugares a ver que tal funciona:

Bumble

Bumble se parece mucho a Tinder, pero con una diferencia clave: solo las mujeres pueden iniciar las conversaciones después de que se hace un emparejamiento. La idea detrás de esto es salvar a las mujeres de los avances de las personas o de las líneas de conversación de los hombres, y también les quita la presión a los muchachos para iniciar conversaciones. La aplicación dice que sus valores fundamentales son "empoderamiento, igualdad y confianza".

Sin embargo, hay un giro: después de la partida, solo tienes 24 horas para iniciar la conversación, de lo contrario desaparecerá para siempre. Del mismo modo, su partido solo tiene 24 horas para responder; si lo hace, el límite de tiempo desaparece para los mensajes futuros. El problema con esto es que a veces simplemente no tienes tiempo para continuar con Bumble durante más de 24 horas, por lo que potencialmente puedes perderte tu alma gemela. También puede cambiar a Bumble Bizz y Bumble BFF si está más interesado en encontrar contactos profesionales y amigos respectivamente.

Happn

Happn te muestra solteros con los que te has cruzado. Puede crear su perfil a través de Facebook y también puede vincular sus cuentas de Instagram y Spotify si lo desea, establecer sus preferencias y luego desplazarse hacia abajo a través de sus opciones. Las personas con las que se ha cruzado más recientemente estarán en la cima, lo que significa que si continúa durante su hora de almuerzo, inevitablemente se encontrará con sus colegas. Actualmente, la aplicación tiene 50 millones de usuarios en todo el mundo y opera en 50 ciudades importantes en 40 países.

La aplicación también te dice cuántas veces te has cruzado con cada persona, lo que significa que aprendes rápidamente quiénes son tus vecinos (en el pasado, reconocí a un hombre en mi calle y no pude ubicarlo antes de darme cuenta de que lo había visto). en Happn y nos habíamos cruzado 167 veces). Desafortunadamente, no hay forma de buscar por hora o ubicación, por lo que si no vas a la aplicación de inmediato, nunca podrás encontrar a esa linda chica de Pret. En una gran ciudad te cruzas con tantas personas todos los días, así que Pasar puede ser un poco abrumador.

Match (No es gratuita)

Match se siente como un paso adelante de las aplicaciones de citas más informales, ya que el proceso de registro tarda un tiempo y la membresía no es gratuita: 29.99 dólares por un mes parece caro, pero el precio por mes disminuye significativamente si se registra para más tiempo.

Quizás porque están pagando, la gente en la aplicación definitivamente lo trata más seriamente. Notamos un tipo diferente de persona y preguntas en Match en comparación con Tinder y Bumble. Esta es una aplicación para personas que realmente buscan relaciones. La aplicación es fácil de usar, pero personalmente encontramos la cantidad de mensajes, guiños, vistas y favoritos que recibimos de forma abrumadora. Match también organiza eventos para conocer gente sin conexión.

Once

La idea detrás de Once es alejarse de la cultura de la aplicación de citas de hoy y volver a la creación tradicional de emparejamientos: después de que la computadora se reduzca, los verdaderos creadores de emparejamientos humanos escogen un emparejamiento personalizado para cada usuario cada día. Está destinado a ahorrar tiempo y liberar a los solteros de horas de deslizar (aunque para ser justos, eso es la mitad de la diversión para muchos de nosotros), de ahí el nombre Once.

A pesar de esto, todos los días al mediodía, nuestro teléfono emite un mensaje que dice “¡Guau! ¡Tienes cuatro partidos hoy! "Todos los días. Los usuarios dedicados adicionales pueden gastar dinero e incluso intercambiar mensajes con un creador de coincidencias también. A pesar de que supuestamente aprendimos nuestros gustos, no encontramos que nuestros partidos fueran particularmente buenos y, dado que tienes muy pocos días, puede ser un viaje bastante largo para encontrar a alguien con quien realmente quieras hablar, y mucho menos salir.

