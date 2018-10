WhatsApp redujo el tiempo para borrar un mensaje enviado ¡Entérate cuánto tiempo tienes para arrepentirte!

La aplicación más usada del momento, WhatsApp, ha tomado una drástica decisión que ha molestado a sus usuarios.

Y es que han decidido reducir el tiempo que los usuarios tienen para arrepentirse y eliminar un mensaje enviado.

Si eres de los que acostumbra a enviar mensajes y después eliminarlos con esta función que puso a disposición WhatsApp a partir de 2017, debes estar pendiente del tiempo que tendrás ahora para poder hacerlo.

Hasta ahora, basta con que el usuario pulse sobre el mensaje erróneo que ha enviado y seleccione «Eliminar para todos» para eliminarlo. Esta acción debe realizarse antes de los 68 minutos y 16 segundos posteriores a la publicación del texto, plazo suficiente que WhatsApp amplió el pasado mes de marzo.

Sin embargo, la aplicación va a introducir un pequeño cambio. Y es que borrar un mensaje no es una acción que se ejecute al momento, aunque así lo solicite el emisor. Es decir, depende de los servidores de cada usuario que se vea afectado por ese borrado.

Así, cuando una persona borra un mensaje, la orden puede que no se lleve a cabo de forma inmediata, ya que la orden se manda a los servidores de cada persona afectada, ya sea en un grupo o conversación privada. El problema está en que si esa orden no llega a tiempo, puede que tu mensaje no se elimine nunca.

La clave está en la posibilidad de que el servidor de uno de los participantes en la conversación tarde demasiado tiempo en recibir la orden de borrar el mensaje. Y es que cuando un usuario de WhatsApp selecciona en un chat “Eliminar para todos”, el mensaje se deshecha automáticamente si todos los participantes de esa conversación tienen el teléfono encendido o conectado a una Red. Pero si uno de los usuarios lo tiene desconectado, puede llegar a leerlo.

Hasta ahora, la petición de borrar los mensajes se ejecuta en un plazo máximo de 24 horas. Es decir, todos los teléfonos tienen que haberse conectado, en ese lapso de tiempo, para que los servidores ejecuten la acción de eliminar el mensaje. De lo contrario, aunque al emisor le aparece eliminado, el receptor leerá el mensaje.

Para evitar esta situación, WhatsApp ha decidido rebajar ese tiempo y limitarlo a 13 horas, 8 minutos y 16 segundos.

Sigue siendo un tiempo razonable para que la acción se lleve a cabo pero si en ese tiempo el “smartphone” está apagado, y el emisor ha eliminado el mensaje, el receptor podrá leerlo en cuanto conecte de nuevo su móvil.

El objetivo de la aplicación es contribuir, así, a que los usuarios tengan conversaciones más sanas.

