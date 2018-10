La forma más fácil de hacer una saludable carne tampiqueña sin grasa

Cómo hacer carne tampiqueña

Cuando quieras sentir la patria en tu paladar, pero al mismo tiempo darle un toque único simplemente debes seguir esta preparación. La carne tampiqueña es una receta que tiene a México en cada ingrediente y al mismo tiempo posee ese toque saludable que a veces se antoja. Es lo mejor en recetas saludables mexicanas y muy fácil de realizar.

Por ello en cuatro sencillos pasos puedes realizar un delicioso platillo que impresionará a cualquiera. No importa que no sepas nada de cocina, no puede ser más fácil cocinar y disfrutar de la cultura mexicana.

INGREDIENTES:

1kg de falda de res

2 dientes de ajo

Pimienta

Sal

1/2 cebolla

2 naranjas

Preparación

1.- Mezcla en la licuadora el el ajo, la pimienta y el jugo de las 2 naranjas.

2.-Marina la carne durante 3 horas con ésta mezcla.

3.- Agrega sal.

4.-Cuando ya esté sazonada puedes asar la carne.

Esta es una forma muy mexicana de cuidar la línea y de no torturarte por no saber cocinar o por siempre realizar los mismos platillos. La carne tampiqueña es una de las recetas saludables mexicanas más elementales.

