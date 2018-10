Protagonista de 'American Pie' fue expulsada de un avión por comportamiento errático

Un nuevo escándalo empaña a la protagonista de 'American Pie' Tara Reid, y esta vez llega a nuevas proporciones, pues un nuevo reporte confirma que fue sacada a la fuerza de un avión, justo momentos antes del despegue, por decisión propia del piloto al mando. La actriz de 42 años, tenía programado un vuelo comercial con la ruta Los Ángeles – Nueva York, durante la tarde del lunes 15 de octubre, justo cuando sucedió e altercado.

Tara Reid Removed from United Flight After Flying Into Rage https://t.co/lqASp3oTdA

— TMZ (@TMZ) October 15, 2018