Esta famosa actriz grabó video a su hija de cuatro años confesando que fue abusada

Tal vez muchos recuerden a Alyssa Milano por sus exitosas series de televisión 'Who's the Boss?', 'Melrose Place' y 'Charmed'. Aunque durante años nos entretuvo con su trabajo como actriz, lo cierto es que ocultaba duros momentos que marcaron su vida. Recientemente decidió publicar un video en el que le revela a su hija Elizabella, de apenas 4 años, que ella había sido víctima de abuso sexual en su juventud.

La actriz de 45 años hizo una presentación especial en la Gala de Generación Radical 2018 que se celebró en Nueva York, desde el Plaza Hotel la noche del lunes 15 de octubre en la gran manzana. Para el evento decidió combinar un conjunto completamente blanco con tacones plateados, un clutch marrón y accesorios dorados, que hacían que se viera hermosa pero segura de lo que estaba a punto de compartir con la audiencia.

Durante su participación, se unió la activista de los derechos civiles y la fundadora del movimiento Me Too, Tarana Burke. Como parte de la promoción del evento, Alyssa también visitó el programa 'Good Morning America' ese mismo día, donde se celebraba el movimiento que destapó tantos escándalos de acoso en todo el mundo, allí fue donde Alyssa mencionó el tema del video:

One year ago I recorded this for my daughter, explaining why I shared my story of sexual assault. I never expected to release it publicly. Now, I feel it’s too important not to share. #MeToo

Dear Elizabella,

I love you so. I will fight so you don’t have to.

Love, mama pic.twitter.com/TYk5XXFksY

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2018