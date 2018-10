¡Cuidado! De esta manera te romperán el corazón según tu signo del zodiaco

De esta manera te romperán tu corazón según tu signo del zodiaco, así ten mucho cuidado de evitar estas situaciones:

Aries: estar con alguien que pierde su tiempo

Aries definitivamente no es conocido por ser el signo zodiacal más paciente y eso se puede ver en la forma en que se relacionan. "Aries se zambulle primero cuando se encuentran con alguien que los impresiona", dice la astróloga Cindy Mckean. "Pero si golpeas el fondo demasiado rápido, es probable que te rompas el corazón".

Además de eso, como Aries, la más "moneda preciosa" que tienes es el tiempo. "Si alguien te dice que 'solo espéralo' y nunca sucede, olvídalo", dice la astróloga Judi Vitale. "Estás destrozado". Necesita un socio que realmente lo valore y no pierda su tiempo.

Si bien Aries experimenta su parte justa de angustia, la buena noticia es que son una señal de que es más proactiva cuando se trata de terminar una relación. Si se les acaba la paciencia esperando a que su pareja se involucre, ellos se van. "Es posible que descubran que una vez que el nuevo desaparezca, ya no están tan entusiasmados con ese individuo", dice Wright. "Después de un tiempo, se mueven".

Tauro: Aferrarse a las heridas pasadas y los errores que comete su pareja

Tauro es conocido por ser muy protector y un tipo de posesivo. "Para [Tauro], no poder proteger lo que es querido para ti es un completo desastre", dice Vitale. "Mientras lloras el paso de las relaciones, te hieren aún más cuando alguien te roba".

Pero eso no es todo. Pasar de todo lo dañino que pueda hacer un compañero de Tauro también puede ser bastante difícil para ellos. "Los toros del zodíaco tienen una larga memoria", dice Mckean. "A veces, Tauro tiene una tendencia a aferrarse a las heridas pasadas de un compañero durante demasiado tiempo, incluso después de que el polvo se haya asentado". Aunque otro Tauro podría entender esto, Mckean dice que podría apagar cualquier otra señal. "No rompas tu propio corazón aferrándote tercamente a un error pasado", dice ella.

Géminis: estar con un compañero que no "recibe" cómo están en las relaciones

Los géminis tienen sentimientos reales y profundos, pero tal vez nunca lo sepan, dice Wright. A veces, un Géminis hablará mucho sobre lo que hará por ti, pero tal vez nunca lo lograrán. "Les resulta muy difícil expresar un amor profundo, por lo que, a menos que estén involucrados con alguien con el que se hayan conectado a nivel intelectual, pueden despertarse un día y descubrir que su pareja ha bloqueado sus textos y ha seguido adelante", dijo.

Por eso McKean dice que el mejor consejo para ellos es ser vulnerable. "Aunque Géminis es el signo de los gemelos, solo tienes un corazón. Permitirte ser más vulnerable es la clave para evitar un corazón roto".

Cáncer: Estar con un compañero que carece de madurez

"Los cánceres tienden a romperse el corazón por parejas inmaduras", dice Wright. Los cánceres son muy nutritivos por naturaleza y les encanta cuidar de las personas que más aman. Las parejas inmaduras darán por sentado el cuidado de un Cáncer. "Es posible que encuentren que el cáncer es 'demasiado' a veces y que se resientan de ser sofocado", dice ella. Es cuando es probable que hagan trampa o se vayan.

No pueden evitarlo: el cáncer es conocido por ser un signo muy sensible. Por eso, dice Vitale, "la decepción es un estado de ánimo frecuente para usted". Cuando le das todo a alguien y esperas una reciprocidad que nunca llega, eso puede ser muy desgarrador para ti.

Pero no permitas que esas decepciones te desvíen de conectarte con la gente. Como dice Mckean, "Ser demasiado autoprotector es lo que te da un corazón roto". Si el cáncer puede comunicar honestamente sus sentimientos, es posible que encuentren una manera de resolverlo.

Leo: Estar con alguien que no reconoce lo asombrosos que son

A los leos les encanta ser el centro de atención. ¿Y por qué no? Son increíbles, lo saben y no ocultan nada. Pero cuando se visten bien con el cabello perfecto y su pareja no ve nada especial sobre ellos, dice Vitale, "puede hacer que [ellos] se sientan como si su corazón hubiera sido pisoteado por un juego de botines. "

Son amantes de la diversión y simplemente aman estar enamorados. A veces puede parecer que nada puede derribarlos. "Gobernado por el Sol, la única vez que tu corazón está verdaderamente roto es cuando nadie reconoce lo brillante que eres", dice Mckean. En ese caso, es importante que Leo le diga a su pareja cuánto significa para ellos ser reconocido.

Virgo: Sentirse como si no importaran

Virgo realmente disfruta hacer cosas para otras personas, dice Vitale. Es lo que les gusta. "Entonces, cuando un amigo o familiar dice: 'No, gracias, preferiría hacerlo yo mismo', es como si te estuvieran diciendo que realmente no importas", dice ella. Para Virgo, eso es bastante desgarrador.

Cuando se trata de relaciones románticas, Virgo es un perfeccionista. Son personas que realmente saben lo que quieren y no se conformarán con menos. "Cuando encuentras a alguien que marca todas las casillas, puedes pensar que encontraste al compañero perfecto, pero eso no siempre es sinónimo de una combinación perfecta", dice Mckean. "Firme y dedicado, te rompes el corazón quedándote demasiado tiempo con alguien que no es realmente perfecto para ti". Para Virgo, es importante reconocer que no hay una sola alma gemela para ellos. Si algo no funciona después de haber hecho todo lo posible, entonces está bien dejarlo ir.

Libra: esperar demasiado de su pareja y evitar conflictos

Los libras están gobernados por Venus, por lo que saben de qué se trata el amor. "Libra es un signo dual y siempre quiere asociarse y enamorarse", dice Mckean. "Puedes tener una tendencia a estar con una persona que no es adecuada para ti, lo que puede llevar a un corazón roto".

Además de eso, Libra espera un compromiso total. Eso significa mucha unión y mucha comunicación por parte de su pareja. En realidad, eso puede ser un poco difícil de cumplir. Por otra parte, Libra también tiende a rehuir la confrontación, por lo que es posible que su pareja no sepa cómo se sienten realmente.

"Los libras rompen sus corazones porque evitan cualquier conflicto", dice Wright. "Con toda la comunicación, puede que nunca llegue al corazón de ningún problema". Es importante comunicarse. Luchar de la manera correcta puede hacer que una relación sea más fuerte. Si Libra no le dice a su pareja lo que está mal, es posible que se quede con el corazón destrozado.

Escorpio: cuando un compañero miente

Los escorpios pueden ser intensos y esperan que su pareja sea completamente leal y honesta con ellos. Es por eso que Vitale dice que la única manera de que alguien realmente rompa su corazón es mintiendo. Aunque a ellos les gusta ser secretivos, Escorpio no quiere un compañero que les oculte cosas.

Ceder al "lado oscuro" de su signo por ser demasiado reservado, sospechoso o exigente también tendrá una forma de romper su corazón. Pero según McKean, hay buenas noticias. Escorpio aprende de errores pasados, "para que tu próxima pareja sea de lo que se trata el amor", dice ella.

Sagitario: estar con un compañero que no es aventurero

"Los Sagitarios les rompen los corazones porque tienden a sentirse atraídos por lo inalcanzable", dice Wright. Sagitario ama las aventuras y siempre están en movimiento. Eso puede hacer mella en una relación si su pareja no es tan incapaz de moverse como ellos. "Estar contigo puede ser una montaña rusa y no todos son capaces de permanecer".

Pero hay un lado positivo aquí. Como dice Mckean, Sagitario no solo es aventurero, sino también optimista. "Siempre estás mirando hacia adelante, por lo que encontrarás un nuevo amor más allá del horizonte".

Capricornio: estar con un compañero que no entiende su practicidad

Cuando se trata de relaciones laborales, ser subestimado es lo peor que le puede pasar a Capricornio. "Siempre haces lo que crees que es lo mejor, especialmente en el trabajo, por lo que ignorar tus mejores sugerencias es un verdadero rompecorazones", dice Vitale.

Capricornio es solo un signo práctico y realmente conectado a tierra, y el trabajo y las finanzas son muy importantes para ellos. Entonces, ¿dónde deja eso las relaciones? "Sus cualidades serias, prácticas y determinadas son excelentes para superar los obstáculos; sin embargo, cuando se trata de amar, incluso un compañero que quiera acompañarlo hacia sus metas sentirá la falta de romance y encontrará pasturas más rosadas en otros lugares", dice Mckean. "Los capricornianos son conocidos por el envejecimiento inverso, por lo que quizás esperar hasta que seas mayor te ayude a evitar un corazón roto".

Acuario: estar con alguien que no aprecia su singularidad

"Tu corazón se rompe cuando otras personas no entienden por qué no serías tú sin la libertad de bailar apasionadamente con ese baterista diferente", dice Vitale. Acuario es un signo de aire que ama ser diferente. Entonces, si están con alguien que no puede apreciar eso, puede ser muy desgarrador para ellos.

Una de sus mejores cualidades es cómo van con el flujo que son. "Tu encanto… puede mantener a alguien enamorado de ti enganchado durante mucho tiempo", dice Mckean. El único inconveniente es que el enfoque de Acuario a menudo no está en la persona con la que están involucrados. "Una de las demasiadas citas olvidadas es cómo puedes romper tu propio corazón una vez que te das cuenta de que tu compañero cerró la puerta y la cerró con llave al salir". Así que si realmente quieren estar con alguien, estar con ellos. Diviértete y hazlo, Acuario, pero no olvides a tu pareja. Cuando estés con ellos, siempre ten presente que estar presente.

Piscis: estar en una relación que no está a la altura de sus expectativas

"Los piscis rompen sus corazones porque, en pocas palabras, pueden ser muy poco realistas cuando se trata de relaciones", dice Wright. Piscis quiere los cuentos de hadas, las historias de amor como en las novelas románticas o al menos algo que se parece a eso.

Aunque son buenos para salir de las malas relaciones de manera rápida y silenciosa, dice Mckean, el lado romántico de Piscis podría mantener esos lentes de color rosa demasiado a veces. "Si alguien sigue pisoteando tus sueños, tu corazón se romperá", dice ella. Si bien está bien tener expectativas para su relación, Piscis debe tratar de ser realista al respecto. Si su relación no los hace felices, es importante averiguar qué se necesita hacer para llegar allí.

