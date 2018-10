La advertencia que cada signo del zodiaco debe tomar en cuenta para darle un giro a su vida

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

No procastines. Te aburres fácil por lo que tiendes mucho a perder el tiempo. Enfócate en lo que tienes que hacer, no hay mejor descanso que el que se hace con la sensación del deber cumplido tus pendientes.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Deja atrás el orgullo. Siempre serás una ganadora si te permites ser humilde.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

No te preocupes por el pasado. Tu mente cambia constantemente pero no te estanques en situaciones pasadas.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

No coloques la felicidad de nadie más antes que la tuya. Está bien que te preocupes por los demás pero no debes dejar que los sentimientos ajenos te consuman.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

No perdones a las personas tóxicas que solo te harán daño otra vez. Tu signo se mantiene de pie por el brillo que emana, si dejas que las personas negativas entren una y otra vez en tu vida, pueden opacarte.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

No te mientas a ti misma para encajar. Así que acepta que nada puede ser tan perfecto como lo imaginas, trabaja para ser tu mejor versión desde el interior.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

No analices demasiado cada conversación. Deja de pensar en todas las fatalidades y en ñas intenciones ocultas detrás de las personas. A veces debes dejar que todo fluya para encontrar equilibrio.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

No seas perezosa. Tiendes a cansarte rápido y esperar a que te hagan las cosas. A pesar de tu naturaleza salvaje e inquieta, te gusta estar sin mover un dedo pero eso te puede traer problemas.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

No invadas a tus seres queridos con tu enojo. El hecho de que las cosas no vayan a tu manera, no significa que el resto del mundo se detendrá por ese dolor.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

No tomes tus buenos tiempos por sentado. Todo tiene fecha de caducidad así que debes trabajar constantemente para seguir atrayendo lo bueno.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

No te asientes. La conformidad es lo peor en que puedes caer así que ponte en marcha y ve a persegir tu siguiente objetivo.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

No hagas excusas por tu mal comportamiento. Asume tu responsabilidad y actúa para enmdendar tus errores.

