¿Cómo escuchar audios de voz en Whatsapp de incógnito? Te lo contamos

Cómo escuchar audios de voz en WhatsApp de incógnito es una de las grandes preguntas que se hacen los usuarios tras la aparición del doble check.

Ver en azul la conversación sin duda ha sido una de las opciones más molestas que Whatsapp decidió incluir entre sus múltiples actualizaciones y a pesar que esto se puede evitar con un simple ajuste en la configuración del móvil, en el caso de los audios no, ya que ese doble visto azul sigue apareciendo aunque se haya eliminado, sin embargo, para evitar dolores de cabeza o conversaciones que simplemente quieres dejar para después existen varias formas sobre cómo escuchar audios de voz en WhatsApp de incógnito.

Sin duda la primera de ellas es reenviar el audio a un amigo y escucharlo en su dispositivo sin que ese check azul aparezca, el problema es tu privacidad y si no quieres que tu amigo escuche el contenido del mismo, por eso hay una alternativa y no es otra que hacerte un grupo en el que el único integrante seas tú.

La estrategia perfecta

Aunque parezca un poco descabellado hay muchas personas que crea grupos consigo mismos como únicos participantes, lo que les permite por ejemplo escuchar los audios sin que el check azul se active. Para ello, basta con crear un grupo con participantes a los que luego se eliminen, quedando el usuario como único miembro del mismo. El proceso siguiente será reenviar los audios a ese grupo y reproducirlo.

Otra de las opciones sobre cómo escuchar audios de voz en WhatsApp de incógnito es descargar una aplicación que permita reproducir este tipo de archivos, solo bastará con seleccionar el archivo y darle a la opción de compartir con el reproductor de archivos Opus Player, el cual es una app gratuita y muy útil.

Otra alternativa eficaz

Al igual que en una computadora todos los móviles tienen un explorador de archivos. Con él se puede acceder a la memoria del móvil, para ver todos los archivos que allí se guardan. Evidentemente, cuando recibes y descargas automáticamente una nota de voz, se almacena de alguna forma en la memoria de tu teléfono.

El truco de Whatsapp para reproducir las notas de voz de incógnito consiste en no oírlas desde la aplicación, sino con otro programa. Basta con localizar el audio en su carpeta correspondiente y abrirlo.

La dirección es Memoria Interna > WhatsApp > Media > WhatsApp Voice Notes. Allí hay muchas subcarpetas, así que tienes que adivinar en cuál está el audio que buscas. Una opción es ordenarlos de más reciente a más antiguo.

Ahora que lo has localizado hay una dificultad añadida y es que el formato es AAC así que no lo puedes reproducir, pero hay una aplicación llamada Convertidor de Audio que puedes descargar gratis desde Google Play. Si la abres, verás que en la zona superior aparecen los últimos audios que has recibido y descargado.

Pulsa sobre cualquiera de ellas y comenzará a reproducirse automáticamente. Todo eso sin dejar ver a otros contactos que has dado a reproducir la nota de voz que te enviaron por WhatsApp.

Con información de Luis Fernando Herrera

Te recomendamos en video