¿Vas a mudarte en pareja? Si estás con un Gemínis o Escorpio, mejor piénsalo

Vivir juntos es uno de los pasos más importantes en una relación de pareja. Pues no solo compartirán un techo, sino costumbres, mañas y momentos cotidianos. El horóscopo te guía en tomar la decisión. Según el zodiaco, si tu ser amado es Géminis o Escorpio, es preferible pensar si de verdad es la hora.

Géminis

Los nacidos bajo el signo de Géminis sostienen ideas estrictas en su modo de vivir en casa. Ese "todo lo mío es tuyo" no va con ellos. Aún compartiendo el hogar, desean su espacio y poder hacer actividades personales. La mudanza con un geminiano es prácticamente un negocio. Pese a todo el amor que haya por delante, no prevalecerá si no existe esa armonía.

Escorpio

Al principio las cosas con un nativo de Escorpio pueden ser engañosas. Iniciando la convivencia puede compartir hasta su cepillo de dientes, pero después se agotará. Para que esta etapa bajo un mismo techo tenga sus frutos es preferible conocerlos a fondo. Además, son obsesivos con sus cotidianidades. Lo mejor es conversarlo detenidamente para llegar a acuerdos que no terminen rompiéndose.

