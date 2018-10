¿Te acuerdas de Snapchat? No creerás las novedades que trae

Snapchat busca la resurección. La plataforma trabaja en profundos cambios que buscan renovar la confianza del usuario para que vuelva a utilizar la aplicación en todo el mundo.

La aplicación que ganó su máxima popularidad por sus videos rapidos que se destruían en 24 horas, además de sus filtros de fotografías, sticker e interacciones constante, se vió desplazada por las actualizaciones de Instagram y Whatsapp que copio sus funciones para incluirlas dentro de sus aplicaciones.

Nuevas funciones

Snap Inc anunció que busca ofrecer en sus usuarios la posibilidad de visualizar contenidos propios creados de forma exclusiva por la compañía.

Con estos anuncios vino Co-Ed una comedia de los Duplass Brothers, adicionalmente novelas de suspenso de una de las mentes detrás de Riverdale;Endeless Summer, así como también una serie de documentales sobre las estrellas en ascenso en Laguna Beach con la producción de los mismos de Keeping Up with the Kardashians.

“En junio de este año, hicimos mejoras significativas en nuestras soluciones de Marketing de rendimiento que ayudaron a empresas de todos los tamaños a lograr un éxito medible en Snapchat”, expresó el CEO de la compañía.

Las conversiones son las tendencias que busca transformar Snapchat dentro de sus funciones. La compañía busca que sus usuarios moneticen su contenido y que el material sea consumido por más de los 180 millones de seguidores.

Compra de servicio desde la aplicación

En este orden de ideas, la plataforma tiene entre sus nuevas funciones la posibilidad de realizar las compras de artículos y servicios desde la misma aplicación.

“Este nuevo formato de compras está disponible en octubre para todos los anunciantes a través de la herramienta de compra de autoservicio de Snapchat. Este bloque de anuncios hecho para el comercio le permite a una marca presentar una serie de productos que los usuarios pueden aprovechar para obtener más detalles. En las pruebas iniciales, eBay registró una tasa de participación 5 veces mayor con los anuncios de colección en comparación con los anuncios estándar que ofrecen los mismos productos”, puntualizó la compañía.

te recomendamos ver