Conoce a la abuela más sexy del mundo y las candentes fotos que Instagram quiere censurar

Con 48 años, cuatro hijos y un nieto, Gina Stewart es la abuela más sexy del mundo.

Con sus provocativas fotos en Instagram, jamás pensarías que su cuerpo ha pasado por cuatro partos y que hasta le ha dado biberón a un nieto.

Recientemente se dio a conocer por llegar a la final de un concurso de belleza en Australia, donde todos quedaron pasmados con su cabello rubio y ojos azules.

En el Maximest Finest Australia compitió con jóvenes de 18 años, pero la abuela más sexy del mundo jamás se sintió intimidada.

“Todos mis amigos están diciendo que me veo mejor que nunca en muchos años”, expresó Stewart, dejando claro que la belleza no tiene nada que ver con la edad.

A pesar de todo, parece que es muy sexy para Instagram, ya que la red social eliminó una de sus fotografías más recientes, en la que salía completamente desnuda, reclinada en una silla.

🔥Regarding the instagram photo ban , "What do you think? Is this ok? It's not too hot for Instagram…….Right?🔥🔥🔥🔥#photoban #instagram #toohot #trending #ginastewart #worldshottestgrandma #TrendingNow pic.twitter.com/UMHgapRdK0

— Gina stewart (@StrawberrieGina) 11 de octubre de 2018