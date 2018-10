Rituales de la Luna nueva que te ayudarán a tener suerte este mes

La Luna nueva en Libra que entrará el 8 de octubre marcará nuevos comienzos en la vida de todos, para explotar todos sus beneficios te presentamos los rituales que debes hacer para encontrar la armonía y la suerte en este mes.

Analiza tu linea del tiempo del amor

Libra es el signo de la justicia y el balance, así que te ayudará a analizar las cosas desde un punto de vista más objetivo. Has una lista de los pros y contras que has experimentado en tus últimas relaciones ¿Notas algún patrón? Lo más seguro es que estés repitiendo conductas que pueden dañar tu autoestima como elegir a personas que no cumplen con tus estándares para una pareja, pon atención y aprende de tus errores.

Estudio revela que aceptar que alguien no te ama es tan difícil como dejar la cocaína

Meditación de Luna nueva

Deberás comenzar la meditación a las 20:46, con incienso encendido deberás caminar por tu casa para limpiar la energía , por último escribe en una hoja de papel tu deseo de Luna nueva y pásala por el incienso, cierra los ojos y respira profundamente mientras visualizas tu deseo.

Luna nueva

Crea un altar

Busca cosas que representen el área en la cual deseas tener suerte esta Luna nueva, enciende velas para limpiar las energías del lugar en donde pondrás tu altar cierra los ojos y repite en tu mente lo que deseas cada día durante una semana frente al altar.

Mantén rosas en tu hogar

Las rosas con la flor más asociada con Libra y con octubre, así que tenerlas en tu hogar ayudará a aumentar la energía en tu espacio y abrirte a nuevas oportunidades en el amor.

