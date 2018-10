Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

ARIES

Semana de mucho trabajo y para resolver problemas legales o de gobierno. Trata de no estar siempre a la defensiva en cuestiones personales, recuerda que la gente a tu alrededor te quiere apoyar en situaciones complicadas, así que acepta todo lo bueno que te pueden ofrecer tus familiares y amigos. Si eres mujer, ve con el médico para un chequeo hormonal. Aprovecha estos días para cerrar círculos amorosos, recuerda que el amor se da, no se compra, así que aprende a definir bien tus sentimientos. Te busca un amor del pasado para reclamarte. Los casados serán padres o tienen embarazo en puerta. Tendrás un golpe de suerte el 11 de octubre con los números 10, 23 y 99. Prende una veladora roja este martes para atraer la suerte positiva. Tendrás un amor nuevo de Acuario o Virgo, y serás muy correspondido.

TAURO

Tendrás mucho ánimo y suerte en cuestiones amorosas. Vienen varias oportunidades de trabajo que te ayudarán a no estar tan presionado económicamente. Cuídate de dolores de espalda o rodilla, trata de no hacer ejercicios extremos. Te busca un amigo para pedirte un consejo legal. Eres muy bueno para organizar eventos o ventas, así que trata de tomar un curso. A veces te esfuerzas mucho para caerle bien a las personas de tu trabajo o escuela, pero recuerda que no todos somos correspondidos, evita estresarte por situaciones que están fuera de tu dominio. Tendrás un golpe de suerte el 10 de octubre y será con los números 13, 32 y 99. Te compras un celular o cambias tu plan. Pagas colegiaturas. Sabrás de la enfermedad de un familiar, pero nada grave. Te llega un amor de Escorpión o Capricornio y será muy estable.

GÉMINIS

Te das cuenta que tus ingresos ya no alcanzan para cubrir todos los pagos, así que es tiempo de tener dos trabajos o buscar un ingreso extra. Te llega una sorpresa amorosa en estos días que te hará sentir de lo mejor. Hablas con un amor del pasado. Te inscribes a un curso de yoga o meditación. Cuidado con tus emociones o sentimientos no definidos, puedes tener dificultades en tu vida amorosa. Celebras el cumpleaños de un familiar. Tramitas tu título o licencia de conducir. Recibes un dinero extra o te pagan una deuda del pasado. En el trabajo hay muchos movimientos en cuestiones de liquidación. Tendrás un golpe de suerte el 09 de octubre, ese día prende una veladora blanca y pide que se te abran las puertas de la prosperidad. Tus números de la fortuna son 18, 24 y 62. Un amigo gay se está enamorando de ti, habla con él.

CÁNCER

Momento de tomar decisiones en cuestiones de negocios o trabajo. Tramitas tu residencia o papelería de migración. Arreglas asuntos de una beca para el extranjero. Ojo con los chismes o trata de no decir lo que te platican. Los casados a veces son demasiado desconfiados con su pareja y eso hace que siempre estén con dificultades, traten de relajarse y aprender a disfrutar su relación. Preparas un viaje para diciembre. Te busca tu madre para pedirte un apoyo familiar. Te compras una computadora o tomas un curso de sistemas. Disfruta más tu vida, trata de no estresarte por cuestiones que no valen la pena. Arreglas documentos de escuela. Cuidado con problemas de pulmones, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el 08 de octubre con los números 30, 34 y 92. Ayuna ese día para que tu energía positiva sea más fuerte.

LEO

Tendrás la oportunidad de resolver con éxito todas tus deudas o problemas financieros. Cuidado con las traiciones amorosas; tu pareja te está dejando de querer, así que trata de hablar o darte un tiempo. Te invitan a un nuevo proyecto de trabajo, pero será fuera de tu país; acéptalo, ya que tu energía necesita cambios de aire. Saldrás mucho de viaje este mes de octubre y eso ayudará a que tu energía positiva crezca más. Ya no seas tan explosivo con tu familia o pareja, trata de tener paciencia. Sigue estudiando idiomas, pues eso te ayudará mucho en el futuro. Ojo con los robos en la calle, procura ser precavido. Un amor nuevo estará muy presente en estos días, pero trata de no ser tan intenso. Tendrás un golpe de suerte el 11 de octubre y será en cuestiones de amor o para conocer personas muy afines a ti.

VIRGO

Mantén tu mente muy positiva y pide con mucha fuerza lo que necesites y verás que se te dará en estos días. Cuidado con los chismes en el trabajo, trata de mantenerte al margen. Sigue con tu terapia de superación personal, que eso te ayudará a crecer como persona. Te proponen un negocio de eventos o administración, acéptalo, te irá súper bien. En el amor a veces piensas en dejar a tu pareja y estar un tiempo solo. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Tendrás un golpe de suerte el 11 de octubre, sobre todo, en cuestiones de trabajos nuevos o cierres de contratos. Te llega un premio en la lotería con los números 00, 16 y 23. Recuerdas siempre a alguien del pasado, búscalo y sana tu alma. Tendrás exámenes en tu escuela, prepárate más. Siempre te hallas en busca de la felicidad, así que te recomiendo hacer lo mejor para ti.

LIBRA

Viene una semana llena de sorpresas y regalos inesperados. Es tu mes de suerte y de abundancia en todos los sentidos. Preparas un viaje para diciembre. Paga tus deudas del pasado. Te vienen dos golpes de suerte en esta semana; uno será con cierres de contrato, y otro estará relacionado con los juegos de azar con los números 10, 19 y 23. Preparas tu fiesta de cumpleaños y estará de lo mejor, pero trata que no se te junten los amores nuevos con los del pasado. Controla lo que comes o sigue con la dieta para que tengas buenos resultados pronto. Los casados tendrán una sorpresa de embarazo. Compras muebles para tu casa o haces renovaciones. Ya no seas tan intenso en cuestiones de amistades. Evita a ese amor prohibido y trata de buscarte a una persona que te valore más. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio.

ESCORPIÓN

Semana con mucho ánimo para salir adelante, no tengas miedo, que la victoria será tuya, sobre todo, en situaciones legales. Ojo con amores del pasado, te buscarán sólo para molestar. Si eres mujer, cuidado con problemas de hormonas o quistes, visita al médico cuanto antes. Recuerda que este mes de octubre será uno de los mejores para ti en cuestiones económicas. Cuídate de dolores de espalda o cuello, es mucha energía negativa que no te permite avanzar. Date baños de agua bendita con sal en grano el 9 de octubre para atraer las energías positivas. Te buscan para un proyecto de ingeniería o relaciones públicas, diles que sí. Sabrás de un embarazo familiar. Tus números de la suerte son 24, 55 y 60, y tu color el rojo. Cuidado en las calles, trata de no hacerle caso a gente desconocida.

SAGITARIO

Tendrás muy buena suerte en cuestiones de trabajo. Tu energía positiva se multiplicará el 11 de octubre. Ya no debes platicar mucho tus planes, porque a los Sagitario los rodean mucho las envidias. En el amor sigues sufriendo por dos amores y eso te causa un conflicto interno, pues piensas que los quieres, pero al final tomarás la decisión de quedarte con el del signo de fuego, que es más compatible contigo. Cuida el dinero, trata de no hacer préstamos y pagar tus deudas. Ya no digas mentiras a tu pareja, mejor plantea de forma clara tus sentimientos. Cuídate de dolores de estómago, lleva una dieta basada en verduras y toma mucha agua. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes, pero te desanimas muy rápido, así que trata de darle constancia a tus proyectos. Tus números de la fortuna son 03, 22 y 91, y tu color el verde.

CAPRICORNIO

Semana de retos en cuestiones de trabajo y para tratar de reinventarte en todo lo que se relaciona con el ámbito profesional. No hagas a un lado la capacitación constante. Tus superiores te pondrán a prueba para saber si eres capaz de tener un mejor puesto, así que trata de estar muy concentrado. Cuídate de los chismes, no comentes nada que pueda meterte en problemas. Resuelves a tu favor una demanda legal. Tendrás varios problemas con tu pareja y será sin ningún motivo. Un amor del pasado del signo de Libra o Aries te buscará para volver. Tomas un curso de diseño el 11 de octubre y será muy bueno para tu crecimiento. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 32, 19 y 80. Tu color, el gris. Arreglas papeles de seguro social o pensión. A los casados les viene un embarazo sorpresa.

ACUARIO

Analizas un proyecto de vida o evalúas un nuevo puesto de trabajo, serán días de renovación. Recuerda que tu carisma es muy fuerte y eso te ayuda a tener éxito en los negocios. En tu escuela trata de cumplir con todas las tareas que te dejan y mantén la disciplina; no dejes todo para el último momento, porque te generarás problemas innecesarios. Te vuelves a enamorar de manera muy intensa. Tus mejores parejas serán del signo Piscis o Libra, y hablarán de amor verdadero. Cuidado con problemas legales o de impuestos, trata de llevar bien tus cuentas. Te visitan familiares de fuera de la ciudad. Tramitas un crédito automotriz y ya planeas tus vacaciones. Tus números de la suerte son 21, 33 o 90; tu color, el blanco. Tu mejor día será el 11 de octubre, cuando tendrás la oportunidad de salir adelante en cualquier problema personal.

PISCIS

Semana de estar con muchas presiones de trabajo o en tu vida personal. Recuerda que a veces tu carácter es cambiante y a veces saboteas tu felicidad, así que trata de cambiar. Cuidado con problemas de pulmones, evita el cigarro para que ya no afecte tu salud. En tu casa se juntarán por la enfermedad de un familiar. Sigues estudiando y entras a un curso de ventas o ingeniería. Tu inteligencia es muy fuerte y eso te ayudará a tener muy buenas calificaciones o desempeño. Te llega un bono o te pagan una deuda. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de ventas o nuevos proyectos. Ya no busques a ese amor que no volverá, es mejor cerrar círculos. Cuídate de las pérdidas o robos. Tu mejor día será el 10 de octubre, trata de prender una veladora roja para que crezca más tu energía positiva. Tus números de la suerte son 32, 45 y 52.

Te recomendamos en video: