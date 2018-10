Horóscopo de este martes 9 de octubre

Hoy querrás relejarte de cualquier conflicto, no querrás que nada interrumpa tu tranquilidad, es momento de ser un poco egoísta y no ceder ante las presiones de terceras personas.

Tauro

En el terreno sentimental podrían presentarse conflictos, es momento de dejar de lado tu ego y no permitir que afecte la forma en la que te relacionas con las personas que amas.

Géminis

Tienes que entender que la introspección te ayudará a resolver problemas e inquietudes que no te dejan avanzar. Sé valiente y ve por lo que en verdad quieres.

Cáncer

No vivas en el futuro, es momento de aprender a vivir el presente y no preocuparte por lo que pasará, si garantizas felicidad en tu día a día las cosas que están por venir mejorarán.

Leo

No te presiones, recuerda que los lazos de amor no se pueden forzar, si alguien no desea tu compañía, es momento de soltar y avanzar.

Virgo

Vas a estar más carismática que nunca, puede que conozcas a alguien o que una persona que recién entra a tu vida se interese en ti en otra.

Libra

Acepta los retos, entiende que cada uno presenta una oportunidad de romper con lo que siempre había pensado para ti.

Escorpión

Deja en el pasado los rencores antes de iniciar algo nuevo en lo sentimental. Las personas que se te acercan no tienen la culpa de tus errores.

Sagitario

Tienes derecho a no contar toda tu vida, sólo evalúa si eso en verdad te da felicidad y no te ocasionará problemas en el futuro.

Capricornio

Hay tranquilidad en tu vida, vienes de una etapa difícil que pos suerte te mostró a quien en verdad valía la pena.

Acuario

No le cierres la puerta a un negocio, a la larga tu economía te lo agradecerá y encontrarás una mayor estabilidad.

Piscis

Si estás pensando en cambiarte de empleo, evalúa las propuestas, puede que te dejes llevar por los impulsos y dejes algo bueno por algo regular.

