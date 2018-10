¡Al estilo de Shakira!Hombre deja sin palabras a jueces de concurso de talento con sus movimientos de caderas

View this post on Instagram

I finally had the occasion to EXPLAIN to the Italian TV what I actually do: It's not traditional Belly Dance (as a lot of people still think), but a Modern Form of Dance from the U.S.A. called ''Tribal Fusion Belly Dance''. Thanks #tusiquevales for the opportunity! 🙏🏻. . #giuliodilemmi #tribalfusionbellydance #urbanfusionbellydance #malebellydancer #bellydance #danzadelventre #dance #танецживота #danzadelvientre #danseduventre #dançadoventre #raqssharqi #italia #italy #mediaset #ellendegeneres @theellenshow