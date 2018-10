Estudio reveló que las mujeres víctimas de acoso sexual tendrán un precario estado de salud a largo plazo

Alta presión sanguínea. Ansiedad. Depresión. Insomnio. Estas son solo algunas de las posibles consecuencias a largo plazo para la salud que enfrentan las mujeres de mediana edad que sufrieron agresiones sexuales y acoso, según un estudio publicado en JAMA Internal Medicine.

Con el enfoque del mundo en las acusaciones de mala conducta sexual, es un recordatorio aleccionador del costo de salud que cualquier forma de abuso sexual puede tener.

"En cierto sentido, el cuerpo está contando la historia", dijo Nancy Krieger, una profesora de la Escuela de Salud Pública de Harvard que no participó en el nuevo estudio. "No todas son capaces y están dispuestas a identificar lo que les sucedió, pero eso no impide que el cuerpo tenga opiniones al respecto y las exprese".