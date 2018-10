La constancia y habilidades de Leo en la cama lo convertirán en tu mejor amante

Si naciste entre el 24 de julio y 23 de agosto, perteneces al signo de Leo, uno de los signos más sexualmente atractivos del zodiaco. Como le pasa en cualquier escenario social, Leo buscará en la cama estar complacido con todo el mundo, es decir, siempre buscará quedar bien con sus parejas y nunca habrá ningún tipo de tensión que genere incomodidad en la intimidad.

Los Leo tienen mucho aguante, así que te toca prácticar el tema de la resistencia, pues para ellos el sexo termina siendo un deporte de práctica diaria, así que no te asustes, pues Leo siempre te acompañará a tu ritmo hasta que te regules al de él. Son muy buenos compañeros que se adaptan a las diferentes situaciones, con Leo nunca te sentirás sola ni desprotegida.

La única connotación negativa de los Leo, es que les falta tener iniciativa y es por eso que su pareja podría sentirse desatendida al principio. Pero no te preocupes, es un tema de timidez y flojera, que no te busque no quiere decir que no lo quiera, eso si, cuando te encuentre, te hará sentir toda su potencia, pues ellos, valoran mucho que su pareja también actúe por ellos y los haga sentir tomados en cuenta.