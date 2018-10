Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

Cinco de Copas

El tiempo dicen que todo lo cura. Sobre todo aquello que nos ha producido dolor, quebranto, humillación o decepción. Puede ser un hecho o situación ajena a alguien en particular o directamente relacionado con una persona en especial. En ambos casos, el paso de los días irá poco a poco atenuando la pena. Es cuestión de esperar.

Tauro

Paje de Bastos

Mejoran las expectativas profesionales o laborales. Sin embargo, es aconsejable “salir a buscar resultados”. Esto es, tomar la iniciativa, abandonando la “zona cómoda” y atreviéndote a innovar en los medios y jugándotela para que los logros sean legítimamente tuyos.

Géminis

Reina de Espadas

No puedes caer en los eternos “síes noes”, ésto es, poner en un primer plano la duda, osea, a veces sí o a veces no. En la situación particular de este momento, debes ser drástica y cortar de una vez por todas con situaciones o personas que no te merecen.

Cáncer

Siete de Copas

Vivir ilusionada en lo relativo al amor no es malo per se, porque podría entenderse como algo aspiracional y eso es legítimo. Sin embargo, una buena dosis de realismo que permita entender que los seres humanos fallamos y nadie se salva de ésto, quizá nos ayude a ser más tolerantes.

Leo

La Emperatriz

Semana abundante en situaciones y hechos que te hagan sentir satisfecha, por como llevas la vida. La vida no es un mundo de fantasía, pero, sin duda, tiene momentos excepcionales que nos hace sentirnos plenos. Te deseo que esta semana sea prolífica en lo que te llene.

Virgo

El Loco

De pronto no es malo atreverse a romper esquemas y salirse de ciertas estructuras de comportamiento, a veces impuestas por terceros, quizá con buenos propósitos, pero que terminan encasillándonos en una “camisa de fuerza” que nos limita y hasta nos impide crecer y explorar nuestras potencialidades.

Libra

Caballero de Copas

El amor va y viene, se enciende o apaga, crece o se atenúa. Parece que no escapara a lo cíclico que es todo proceso en la creación. En la relación entre dos personas, los por qué son infinitos y misteriosos, por lo que resultan incomprensibles, pero, y a pesar de todo, ayuda mucho echar mano a la comprensión.

Escorpio

As de Copas

Buen período para iniciar relaciones de amor, o para renovar los lazos que nos unen a nuestra pareja. En este caso, es como hacer un borrón y cuenta nueva y hacernos el propósito de perseverar en lo que nos une y relegar a un último plano aquello que nos divide.

Sagitario

Ocho de Bastos

Sentirnos superados por los múltiples quehaceres o responsabilidades que nos demanda la vida, que pareciera que cada vez son más, es una realidad de la cual pocos escapan. Una manera de enfrentarlas es estableciendo prioridades, esto es, encarar aquello que es urgente y postergar lo que puede esperar.

Capricornio

El Juicio

Con aquella capacidad que tienes para encarar lo complejo, máxime si corresponde a cosas de tipo práctico del mundo de lo que se ve y se toca, avanzarás en tus proyectos y además sabrás hacer la opción o elegir el mejor modo frente a decisiones que debas tomar.

Acuario

El Ermitaño

Período en que cada experiencia que te entregue la vida deberás asimilarla al máximo y además atesorarla para que forme parte de tu bagaje, que más adelante podrás necesitar y así hacerte cada vez una mejor persona.

Piscis

La Sacerdotisa

Durante esta semana tu sensibilidad estará exaltada. Pero no será aquella que muchas veces te complica más allá de la cuenta, si no la que te permite ver lo que otros no pueden y se convierte en una magnífica herramienta para encarar la vida.

