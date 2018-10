La rivalidad de Acuario con este signo del zodiaco podría tener graves consecuencias

Si naciste entre el 20 de enero y 18 de febrero, perteneces a las afortunadas personas en nacer bajo el signo de Acuario, un signo del elemento Aire, que se caracteriza por ser muy original en su forma de ser, son de las personas más innovadoras que existen, son muy independientes y realmente entran en la categoría de buen amig.

Debido al alto valor que le dan a la amistad, y lealtad, sus parejas ideales son las personas nacidas por el signo de Aries y Sagitario. Su eterno mejor amigo del zodiaco es Géminis, con quienes desarrolla una exitosa amistad que dura por años, por eso, siempre deben darle prioridad a la amistad entre ambos, incluso trayendole problemas con sus parejas.

Acuario tiene una compatibiliza muy baja con Tauro y Escorpio, por lo que no debería estar vinculados en negocios juntos, o proyectos donde se requiera que ambos desarrollen algún talento. Sin embargo, la situación no es tan grave como con las personas nacidas bajo el signo de Leo, pues con ellos desarrollará una fuerte enemistad y rivalidad, pues ambos lucharan siempre por tener la atención de todos y no aceptarán que alguien más les quite lo que ellos más necesitan, que todos les dediquen tiempo.