Conoce a PixFood, la aplicación que te ayuda a cocinar con solo tomar una fotografía

¿Te imaginas tener la receta detallada de un plato delicioso con solo tomar una foto de los ingredientes? Esa es la solución que brinda PixFood a sus usuarios.

La búsqueda constante de recetas de comida en internet, despertó el interés en los creadores de esta aplicación, para ofrecer una perfecta solución para aquellas personas cansadas de la rutina frente a la cocina.

PixFood es una aplicación que usa la cámara de cualquier smartphone para que tú selecciones el ingrediente con el que quieres cocinar y luego en cuestión de pocos segundos, te envía una variedad de opciones en las que puedes realizar un plato exquisito y práctico.

Con esta App puedes tener una cuenta que te ayude a personalizar tus resultados. - Captura de Download.com

"Al principio, (las recetas) son más o menos iguales para todos, pero a medida que continúas usándolo, comienza a aprender lo que te gusta, conectando patrones y teniendo en cuenta diferentes comportamientos", explicó el fundador de PixFood, Martin Tonnesson.

La descarga es gratuita y al momento de bajar esta aplicación móvil te pregunta si tienes alergias a alimentos, restricciones dietéticas o cosas que sencillamente no te gustarían comer.

Luego que descargues la aplicación, en la pantalla principal toma una foto de un artículo de comida y posteriormente te pedirán que especifiques más sobre el articulo alimenticio, por ejemplo si fotografiaste un pollo, te preguntará: "es ¿alas, asado, frito?".

Cuando realices tus selecciones, PixFood te mostrará alrededor de 20 recetas para que elijas la que más se te apetece y la misma aplicación te ayudará hasta con el paso a paso de cada plato con videos en formato vertical.

Otras funciones de la aplicación

Si ves una receta sobre la marcha, puede guardarla en tu perfil para más adelante. PixFood te permite compartir tus mejores platos también, para que puedas presumir ante tus amigas o hacerles saber a tus padres que no estás muriendo de hambre.

Quizás existan casos donde no reconozca el ingrediente, pero eso no es ningún problema, si la aplicación no sabe lo que has fotografiado; solo te pide que escribas lo que quería decir y procede a generar recetas.

Con esta aplicación unes en una sola actividad lo que antes significaba buscar recetas en Google y seguir el paso a paso de los tutoriales de Youtube.

PixFood está disponible desde agosto en Android y iOS, y lo puedes encontrar en Google Play y en Apple Store.