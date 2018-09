Si eres del signo Géminis, este es el signo con el que tendrás tu relación más inestable

Los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio pertenecen al signo Géminis, un signo de aire que se caracteriza por ser uno de los más intelectuales del zodiaco, son personas muy versátiles que pueden llegar a desarrollar muy talentos, además son muy cariñosos con las personas que más quieren. Los géminis son muy comunicativos, esa es la razón por la que terminan teniendo una relación amorosa exitosa con los nacidos bajo los signos Aries y Leo.

La amistad para Géminis está bien representada con los nacidos bajo los signos Libra y Acuario, en quienes encuentra buena compañía y ese deseo de aventurarse en el mundo, con ellos serán los mejores viajes que podrías hacer en tu vida.

Pero no todo puede ser color de rosa, Géminis es totalmente incompatible con los nacidos bajo los signos Virgo y Piscis. Así mismo sucede algo muy particular con un signo en específico y es que con los nacidos bajo el signo Sagitario puede llegar a tener una relación muy pasional, pero también muy inestable, siendo esta, una relación determinante que cambie por completo la vida de un Géminis, y no siempre para bien, así que hay que ir analizando mejor nuestras opciones y lo que de verdad necesitamos en nuestras vidas.