Los impactantes videos de la alerta de tsunami que golpeó a Indonesia

A través de redes sociales se han viralizado diversos videos en los que se ve el impacto del temblor y la alerta de tsunami que sacudió a Indonesia.

Un tsunami golpeó el norte de Indonesia este viernes, horas después de que un terremoto de magnitud 7.5 sacudiera la isla de Célebes.

Por el momento las autoridades no han informado de víctimas en el último terremoto, registrado a las 18.02 hora local. Su hipocentro se situó a 10 kilómetros en la tierra y su epicentro, a 56 kilómetros al norte de la localidad de Donggala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) Indonesia indicó en un comunicado que el primero de los terremotos duró 10 segundos y provocó el derrumbe de varias casas, mientras que la población de la zona abandono sus hogares con miedo.

"La gente entró en pánico y abandonó sus hogares. Cuando se activó la alerta de tsunami, la gente respondió dirigiéndose a un lugar seguro" dijo Sutopo en un comunicado.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v

— David Lipson (@davidlipson) September 28, 2018