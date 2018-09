Horóscopo de hoy sábado 29 de septiembre

ARIES

Hoy será un día en el que lograrás una conexión especial contigo misma, querrás resolver algunos pendientes que te tenían inquieta, puede aparecer alguien interesante que cambie el panorama.

TAURO

Hoy te involucrarás en cosas políticamente sensibles, eso te permitirá fijar tu postura respecto a una situación, es necesario que te mantengas firme ante las cosas que estás viviendo y no te dejes influenciar por situaciones externas.

GÉMINIS

Estás pensando crear nuevos campos en los que puedas desarrollarte, aprenderás muchas cosas útiles que te ayudarán a modificar situaciones tanto en el campo laboral como en el personal.

CÁNCER

Eres una persona que no conecta con las personas no solo a nivel físico, también en lo emocional e intelectual, es un buen día para que busques a una persona que comparta intereses y te haga crecer.

LEO

Es momento de hacerle frente a las situaciones que te están generando incomodidad, querrás resolver todo lo que te daña tanto a nivel emocional como profesional, es un buen día para poner las cartas sobre la mesa.

VIRGO

Intenta descansar, has pasado por muchas presiones a nivel emocional y eso podría estar causándote un problema físico, intenta relajarte y haz que las cosas fluyan, no pienses tanto una situación.

LIBRA

Has decidido darle un 'refresh' a tu vida, comenzar desde cero, abrirle la puerta a un nuevo comienzo. Solo cuídate de los excesos que podrían causarte cambios emocionales muy drásticos.

ESCORPIO

Sabes que necesitas ponerle un freno a situaciones y compromisos que te están llevando a perder el control de tu vida, es momento de pensar qué rumbo quieres para tu vida.

SAGITARIO

Hoy no hagas caso omiso de tu intuición, puede que algo te alerte sobre una situación que no sabes cómo resolver, no te presiones, entre más lo piensas, más te bloqueas.

CAPRICORNIO

Hoy es un buen día para compartir con los amigos, para decirles lo mucho que los quieres sal con ellos, diviértete y recuerda que ellos están para ti de manera incondicional.

ACUARIO

Hoy es un día de desintoxicación, necesitas darte un respiro del trabajo, intenta desconectarte y hacer caso omiso de los comentarios de terceros que a veces suelen ser muy hirientes.

PISCIS

Aprende a reírte de ti misma, recuerda que si te tomas con ligereza las experiencias que vives podrás descubrir que nadie puede hacerte daño porque tú estás lista para hacerle frente a cualquier situación.

