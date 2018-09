Despojan a Miss Ucrania de su corona por ser madre soltera ¡Indignante!

El reinado de Veronika Didusenko como Miss Ucrania 2018 solo duró cuatro días porque los funcionarios del concurso descubrieron que ingresó información falsa en su solicitud de ingreso.

Didusenko, de 23 años, fue coronada el jueves 20 de septiembre en Kiev, la capital de Ucrania. En cuestión de días, los oficiales del desfile despojaron a Didusenko de su corona. Supuestamente, omitió información sobre su hijo de 4 años y un matrimonio anterior.

La directora ejecutiva de Miss Ucrania, Victoria Kiose, calificó la situación de "una historia muy desafortunada" después de descubrir a través de los periodistas que Didusenko mintió.

Según Facebook, Didusenko está en una relación con un hombre llamado Gennadiy Kurochka, y confirmó que ella tiene un "maravilloso niño de cuatro años de su primer matrimonio" en una de sus publicaciones.

La organización oficial Miss Ucrania emitió una declaración sobre la "descalificación y privación" del título de Miss Ucrania de Didusenko.

“Una persona que desee participar en el Concurso Nacional de Belleza, Miss Ucrania debe cumplir, entre otras cosas, los siguientes requisitos (válidos durante el período del Concurso): – no /no estaba casada; – No tiene un hijo ", según la declaración.

"Dídusenko ha proporcionado información incorrecta, confirmando que no estaba casada y no tiene hijos".

También se señala que los mismos requisitos están "indicados en el formulario oficial, que está contenido en las reglas y condiciones unificadas de participación en el concurso Miss Mundo 2018".

"Las concursantes no pueden estar casadas o embarazadas. Nunca debieron haber estado casadas, ni haberse anulado ni dado a luz un matrimonio, ni haber dado a luz un hijo. Las titulares también deben permanecer solteras durante todo el reinado ", según las reglas oficiales del concurso Miss Universo.

Mientras tanto, Didusenko, que tiene casi 14,000 seguidores en Instagram, ha acudido a las redes sociales para agradecer a sus amigos y fanáticos por su "apoyo sincero en un momento tan difícil".

Se anunciará una nueva ganadora durante la transmisión televisiva del concurso de belleza, anunció la organización.

