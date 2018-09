Polémico video que denuncia al "porno machista" de ser el culpable de violaciones a mujeres y niñas conmociona las redes

Un video publicitario de uno de los festivales de cine erótico más importantes de Europa, el Salón Erótico de Barcelona, ha causado conmoción en las redes.

Y es que el video que se viralizó en poco tiempo plantea que el “porno machista” es el culpable de tantas violaciones a mujeres y niñas.

"Y tú, ¿cómo aprendiste a follar?. No fue en la escuela, tampoco en casa donde, a lo sumo, te dijeron que hay que usar preservativo. ¿Dónde, entonces? La respuesta está en el porno clásico, el llamado "porno machista", dice la actriz porno Silvia Rubí en el polémico video.

En el documental se plantea que en una sociedad sin educación sexual, el porno es el libro de instrucciones. "Del porno mainstream o clásico aprendemos que una mujer que usa escote está buscando ser penetrada, que una mujer alcoholizada y sola es una presa obligada para el instinto cazador y animal del hombre, y que la definición de una violación es un tanto flexible”.

Y termina con el mensaje que “el porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo, y mientras siga así seguiremos fabricando violadores en manada".

Muchos criticaron el video, y no están de acuerdo con lo que expone, pues consideran que el “porno” no debe ser el que eduque. Pero, la psicóloga y sexóloga Adriana Arias explicó al portal Infobae que “cuando no hay educación sexual integral, como pasa en España y también en Argentina, queda un vacío y al vacío lo llena el porno, accesible para cualquiera desde un teléfono celular”.

Por otra parte, la educadora feminista Laura Velasco, integrante del Frente por la ESI (Educación Sexual Integral) indica que "en el porno se reproduce una relación de dominación por parte del varón. La mujer no es sujeto de deseo sino el objeto que provoca el deseo. ¿Qué vemos cuando nos encontramos con casos de abusos, acosos y violaciones? Que a la mujer se la revictimiza con esa idea: 'ella provocó' vestida de determinada manera y 'el hombre no pudo contener su impulso sexual'.

Resulta un poco extraño que un festival dedicado al cine porno criticara la matriz de ese tipo de cine. Sin embargo, forma parte de un reclamo llamado "Change porn" ("Cambiemos al porno").

Así lo indicó la directora de porno feminista Erika Lust a Infobae.

"El porno mainstream tiene valores que para mí son muy problemáticos. Es un porno muy agresivo con las mujeres, sexista, habla de someter, de castigar, no de tener una relación sexual sino de coger mujeres, avasallar adolescentes. Es un porno en el que el hombre siempre es dominante y la mujer es la que acepta, y eso no representa para nada la forma en la que yo vivo la sexualidad y la imagen que quiero dar a otras generaciones".

Te recomendamos en video