Mujer logra escapar de un secuestro al saltar de un Uber donde viajaba

Lo que se pensaba que era un paseo rutinario de Uber para una mujer de Florida se convirtió en un escape dramático por vida, después de que su conductor se negara a dejarla salir de su automóvil y la obligara a saltar de un vehículo en movimiento.

Brooke Adkins había estado en un evento cuando un amigo le llamó Uber alrededor de las 3 a.m. del miércoles. Según la policía, le pidió a la conductora, Destiny Green, que la llevara a su casa, pero luego pidió que la llevaran a un complejo de apartamentos.

Durante el viaje, Green comenzó a hacer solicitudes extrañas, como preguntarle a Adkins si podía conducir alrededor de la cuadra después de llegar al destino para poder escuchar música, informa el Tampa Bay Times.

Mientras conducían, la policía de la Universidad Estatal de Florida detuvo el automóvil. Durante la parada, Green supuestamente le preguntó a Adkins si pondría su mano en la consola central y la mantendría presionada. Adkins estuvo de acuerdo, pero comenzó a preocuparse, según WCTV.

Después de la parada, la policía dijo que le pidió a Green que la dejara salir del vehículo, pero Green supuestamente se negó y continuó conduciendo.

Adkins entró en pánico y llamó por video a su amiga antes de hacer una llamada al 911, donde se puede escuchar gritando de fondo.

PSA tonight I realized that being kidnapped from an uber driver is 100% real I’m so thankful that I got out okay but jumping out a moving car window and running for help has to be the scariest thing I’ve ever gone thru. I want girls to realize this happens & to be safe, always. pic.twitter.com/bQBWDKVRrM

— Brooke Adkins (@brookeadkins19) September 19, 2018